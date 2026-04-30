青春の光と影を鮮やかに描く。MADHOUSEが贈る新作アニメ『淡島百景』

漫画家・志村貴子が2011年〜'24年に連載していたオムニバス作品『淡島百景』が、アニメーションスタジオのMADHAUSEにより映像化。ミュージカルスターになることを目指す全寮制の学校を舞台に、女生徒らの日々や青春を鮮やかに描いた、アニメ『淡島百景』をご紹介。

時に眩しく時に残酷な青春をオムニバス形式で描く

学生時代を回想すれば、責任と税金が追いかけてくる社会人と比較して自由で、ただただ無邪気だったといえる。半面、心躍ることばかりではなく、些細だが悔恨するような出来事が棘として残り、今でも凹んでしまう思い出もひとつやふたつ、やはりあるものだ。

『どうにかなる日々』や『青い花』で知られる漫画家・志村貴子が、13年の歳月をかけて描き上げ、4月からアニメがスタートした『淡島百景』も、思春期の甘酸っぱい思い出の中に、危うさや人生のままならなさがフラットに織り込まれた群像劇となっている。

Ⓒ志村貴子・太田出版／淡島百景製作委員会

舞台となるのは、ミュージカルスターになることを目指す全寮制の淡島歌劇学校。難関を突破し、夢を抱いて入学した女生徒らの日々を、エピソードごとに主人公や時制を切り替え、現在と過去を行き来しながら描くオムニバスストーリーである。

作者が得意とするガール・ミーツ・ガールな世界観は鮮やかだが、いじめや複雑な家庭環境などリアルで切実な問題を常に孕み、時に残酷さをもって突き付けられるのは痛烈。それでも、登場人物たちの無垢な瑞々しさや情熱はひたすらに眩しく、それもしっかりと胸に迫る。

映像を手がけるのは、『葬送のフリーレン』シリーズを制作するMADHOUSE。ユーモラスな効果も加えつつ、水彩のように淡く繊細な原作のタッチを生かした抑制的な演出が白眉。それにより、紙から匂い立つ原作の詩情が失われていないのが大きな魅力ともなっている。

information

『淡島百景』

原作は志村貴子が2011年〜'24年に連載していたオムニバス作。作者の代表作『青い花』と同一世界であり、同作のキャラクターも登場する。毎週木曜25時45分〜フジテレビほかで放送中。各ストリーミングサービスでも配信中。