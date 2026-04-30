川口葵、夫・武尊が引退戦勝利 夫婦2ショット公開＆秘話も明かす「1番上の棚を空けてたね」
【モデルプレス＝2026/04/30】女優の川口葵が30日、自身のInstagramを更新。夫・武尊の引退戦勝利を祝い、2ショットと現役生活への労いの言葉を綴った。
【写真】27歳女優、引退戦勝利した夫との2ショット
29日、有明アリーナにて格闘技イベント「ONE SAMURAI1」が行われ、武尊がONE フライ級キックボクシング暫定王決定戦に出場。ロッタン・ジットムアクノンと対戦し、勝利。有終の美を収めた。
川口は、「勝利おめでとう。そして、現役生活お疲れ様でした。」というメッセージと共に、夫婦2人でチャンピオンベルトを持つ写真を公開。満面の笑みで肩を寄せ合う様子がうかがえる。また、川口は、ストーリーズ投稿で引用し、「ONEのベルトを飾るために1番上の棚を空けてたね」と秘話を明かした。
ファンからは「2人で掴んだ勝利ですね」「本当に感動した！」「葵ちゃんのサポートにも感謝」「葵ちゃんもお疲れ様でした」と2人を労うコメントが寄せられた。
2025年7月29日に2人はそれぞれ自身のSNSで結婚を報告していた。（modelpress編集部）
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【写真】27歳女優、引退戦勝利した夫との2ショット
◆川口葵が夫・武尊の引退戦勝利を祝福
29日、有明アリーナにて格闘技イベント「ONE SAMURAI1」が行われ、武尊がONE フライ級キックボクシング暫定王決定戦に出場。ロッタン・ジットムアクノンと対戦し、勝利。有終の美を収めた。
◆川口葵＆武尊夫妻の2ショットへの反響
ファンからは「2人で掴んだ勝利ですね」「本当に感動した！」「葵ちゃんのサポートにも感謝」「葵ちゃんもお疲れ様でした」と2人を労うコメントが寄せられた。
2025年7月29日に2人はそれぞれ自身のSNSで結婚を報告していた。（modelpress編集部）
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