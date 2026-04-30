「アズールレーン」よりナイトプールを楽しむ「キアサージ」と「大鳳」がフィギュアで登場
【キアサージ ナイトプール】 【大鳳 ナイトプール】 2027年3月 発売予定 価格：各21,800円
2027年3月 発売予定
2027年3月 発売予定
(C)2017 Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd. All Rights Reserved.
ルミナスボックスは、フィギュア「キアサージ ナイトプール」と「大鳳 ナイトプール」を2027年3月に発売する。価格は各21,800円。
本商品はゲーム「アズールレーン」より水着姿の「キアサージ」と「大鳳」を1/6スケールフィギュア化したもので、Guchico氏のイラストを元に立体化されている。
「キアサージ ナイトプール」は、キャラの呆然とした淡い表情も再現されている。大胆に開いた胸元やきわどいハイレグデザインの水着や、光沢感ある質感が表現。ボリュームのあるヘアスタイルも再現されている。
「大鳳 ナイトプール」は、挑発的な眼差しを向けた姿が表現され、大胆でセクシーな水着やグラマラスなスタイルが肉感的に再現されている。
キアサージ ナイトプール
2027年3月 発売予定
価格：21,800円
スケール：1/6
サイズ：全高約283mm
大鳳 ナイトプール
2027年3月 発売予定
価格：21,800円
スケール：1/6
サイズ：全高約290mm
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