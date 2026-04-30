【キアサージ ナイトプール】 【大鳳 ナイトプール】 2027年3月 発売予定 価格：各21,800円

ルミナスボックスは、フィギュア「キアサージ ナイトプール」と「大鳳 ナイトプール」を2027年3月に発売する。価格は各21,800円。

本商品はゲーム「アズールレーン」より水着姿の「キアサージ」と「大鳳」を1/6スケールフィギュア化したもので、Guchico氏のイラストを元に立体化されている。

「キアサージ ナイトプール」は、キャラの呆然とした淡い表情も再現されている。大胆に開いた胸元やきわどいハイレグデザインの水着や、光沢感ある質感が表現。ボリュームのあるヘアスタイルも再現されている。

「大鳳 ナイトプール」は、挑発的な眼差しを向けた姿が表現され、大胆でセクシーな水着やグラマラスなスタイルが肉感的に再現されている。

キアサージ ナイトプール

2027年3月 発売予定

価格：21,800円

スケール：1/6

サイズ：全高約283mm

大鳳 ナイトプール

2027年3月 発売予定

価格：21,800円

スケール：1/6

サイズ：全高約290mm

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