「彼はクラッチヒッターだ！」岡本和真2戦連続タイムリーにファン反応「彼の活躍がジェイズを変え始めている」「大好きです」

岡本も2戦連続タイムリーと勢いがついてきた(C)Getty Images

トロント・ブルージェイズの岡本和真は現地4月29日に行われたレッドソックス戦に「4番・三塁」で先発出場。2試合連続となるタイムリーを放った。

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1点を追う3回二死満塁の好機、岡本は先発右腕ベロに対し、2ボールから外寄り低めの95.2マイル（約153.2キロ）のシンカーを左前に弾き返し、逆転の2点適時打をマーク。打球速度108.2マイル（約174キロ）の価値ある逆転適時打にベンチに向けて、大きく手を振るシーンもあった。

岡本は前日の試合でも3回に先制の2点適時打をマーク、この日も2日続けてのタイムリーとチームを助ける打撃が光る。

試合は8−1と快勝。チームは3カード連続勝ち越しを決め、乗ってきた。岡本の勝負強い打撃には米ファンの間からも「彼はクラッチヒッターだ！」「彼の活躍がジェイズを変え始めている」「大好きです」と好感を呼んでいる。