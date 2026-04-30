【Amazon スマイルSALE ゴールデンウィーク】 開催期間：4月30日9時～5月3日23時59分

Oasser エアブラシ ミニコンプレッサーセット「AK1」（レッド）

Amazonにて開催されているセール「Amazon スマイルSALE ゴールデンウィーク」の対象商品に各種エアブラシが追加された。

セールでは、エアブラシワークスのエアブラシコンプレッサーセット「AW-P5」、Anestyのエアブラシ「Anesty AHPTrunk 2in1」、Oasserのエアブラシ ミニコンプレッサーセット「AK1」などがラインナップ。それぞれ期間中、割引価格で提供される。

なお、セール品の売り切れやセール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっていることを確認のうえ購入いただきたい。

エアブラシワークス エアブラシコンプレッサーセット「AW-P5」

エアブラシワークス代表のプロアーティスト・Chuuta氏が20年の指導現場と実作業で磨き上げた「机下×手元」の独自構造を備えたエアブラシコンプレッサーセット。最大圧力0.4MPa、吐出量25L/minに対応し、動作音約47dBと静音設計で、アートやクラフト、エア消費量の多い大面積でもしっかり塗装できる。

Anesty「Anesty AHPTrunk 2in1」

2本のエアブラシを同時に接続できる2口コンプレッサーで、それぞれのレギュレーターで圧力を独立調整可能。細部塗装とベース塗装など用途に応じて1台で使い分けでき、模型・プラモデル塗装用の「作業効率重視」の環境づくりに適している。

本製品には0.2mmと0.3mmのエアブラシが付属しており、一般的な模型用エアブラシや、高粘度寄りの塗料にも対応する。

Oasser エアブラシ ミニコンプレッサーセット「AK1」（ブラック）

初めてエアブラシに挑戦する人にもぴったりなモデル。1,000mAhの大容量充電式リチウムバッテリーが内蔵され、コードレスで、フル充電状態で70分間連続使用可能。長さ184cmのエアホースでスムーズに作業でき、充電しながら使用することもできる。