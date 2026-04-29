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親子関係が崩壊したらどうする？知っておきたい無理な声かけをやめて関係を修復する逆転アプローチ

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「思春期の子育てCh【元中学校教師道山ケイ】」が「【親子関係崩壊】それでも愛情が届き始める逆転アプローチ３選」と題した動画を公開した。動画では、思春期の子育てアドバイザーである道山ケイ氏が、親子関係が完全に崩壊してしまった際の立て直し方について解説。無理に愛情を伝えようとするアプローチは逆効果であり、段階的なステップを踏むことの重要性を提示した。



動画内で取り上げられたのは、「スマホ依存で親子関係が完全に崩壊しており、何をやってもすれ違う」という保護者からの切実な悩みだ。これに対し道山氏は、元中学校教師としての苦い経験を交えながら、「一度関係が崩れると、何をしても裏目に出る」と指摘。「最近どうだ？」と話しかけても「うるせえ」と反発されるのがオチであり、無理に何かをしようとアプローチするのは無駄だと断言した。



その上で、親が意識すべき2つのポイントを解説。1つ目は、むやみに話しかけたり興味のある話題を振ったりせず、「これ以上愛情バロメーターを下げないこと」。2つ目は、笑顔で過ごしポジティブな言葉を使うことで「親のイメージアップ」を図ることである。また、宿題など最低限やるべきことの指導については、関係がこじれている親が直接言うのではなく、配偶者や学校の先生など「パートナーにお願いする」という第三者を頼る手法を推奨した。



さらに動画の終盤では、会話を復活させるための3ステップを提示。現在は「子どもがしたい会話」すらできない状態であるため、まずは「おはよう」などの「挨拶のみ」にレベルを下げるべきだと語る。無視されても笑顔で挨拶を続け、少しずつイメージを改善した後に、「冷蔵庫のケーキを食べていいよ」といった「事務的な会話」へと段階を進める手順を紹介した。焦らず最低限のコミュニケーションから再構築していくことが、崩壊した親子関係を修復する近道であると結論付けている。