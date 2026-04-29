2026年4月25日、YouTuberコンビの水溜りボンドが自身のYouTubeチャンネルを更新。コストコに訪れる様子を公開した。

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今回2人が訪れたのは、『コストコ 幕張倉庫店』。この店舗は売り場面積が日本で一番広いようだ。カンタはコストコについて「死ぬほど撮影したかった」と語り、嬉しそうにカメラを回した。

日用品や、家電のコーナーを見たあとに、食材コーナーに突入。カンタはココナッツやベビーキャロットなどを見て「アメリカっぽい！」「面白い」と感想を述べた。巨大な冷蔵室を抜けて、鮮魚コーナーへ移動。寿司の盛り合わせが48貫で約4000円という安さに、相方のトミーは「めっちゃ安い」と驚きながら紹介した。2人はその後も食品を物色し、買い物は終了。終盤はフードコートで食事をすることに。

2人はジャンボプルコギベイク、クラムチャウダー、サーモンポキロール、ボロネーゼポテト、ソーセージホットドッグ、ペパロニなどを注文し、食べていくことに。トミーはボロネーゼポテトを食べ「本当美味しいわ」と紹介。そしてジャンボプルコギベイクを取り出し、「いかついよ」「2キロあんだけど」とサイズ感に驚いた様子を見せた。

今回の動画に視聴者からは「夢じゃん！」「最高だった」といった声が集まった。

（文＝リアルサウンド編集部）