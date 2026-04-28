外薗健作『カグラバチ』（集英社）のTVアニメが2027年4月に放送開始されることが発表された。

集英社が発刊する「週刊少年ジャンプ」にて連載中で、コミックス累計発行部数400万部を突破（※5月1日時点）している『カグラバチ』。TVアニメの制作は、サイバーエージェントグループのアニメーションスタジオ・Cypic（『ウマ娘 シンデレラグレイ』『光が死んだ夏』）が手がけ、監督は『ソードアート・オンラインⅡ』（アクション作画監督）『天国大魔境』 （バトルシーンコンテ・演出・作画監督）などを手掛けてきた竹内哲也、そしてキャラクターデザインに『青の祓魔師』（キャラクターデザイン）『七つの大罪』（キャラクターデザイン）の佐々木啓悟が手掛ける。また主人公・六平千鉱役は2025年度声優アワード新人声優賞を受賞した木村太飛が務める。

このたびのTVアニメ化決定に合わせ、ティザービジュアルとティザーPVも発表。原作者である外薗健によるお祝いイラストとコメントも発表された。

また第1話冒頭を上映するワールドツアーの開催も決定。2026年夏より世界各国のアニメイベントなどにて、第1話の冒頭20分を上映。最後を締めくくるツアーファイナルでは、日本でゲストを招いて第1話全編を、放送に先駆けて世界最速で上映される（詳細は後日発表される予定）。 TVアニメ『カグラバチ』公式Xでは、アニメ化決定を記念してフォロー＆リポストキャンペーンを実施中。抽選で10名に「ティザービジュアルポスター（非売品）」がプレゼントされる。

■原作者・外薗健コメント『NARUTO -ナルト-』のリーvs我愛羅って原作はもちろんアニメの描写めっちゃかっこよくないですか？そこ描いてた方が監督です！やったー！スタッフもすごい方ばかりで原作読み込んでくれてます！どんな映像になるのか楽しみ！観よ！