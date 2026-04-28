【焼肉の和民】「上カルビ」29％オフ＆「カルビ」29％増量！4月29日だけの「肉の日」特別セールでお得に焼肉

焼肉の和民では、2026年4月29日の1日限定で、「肉（29）の日」にちなんだ特別セールを開催します。

何皿でも注文OK！

4月29日の「肉（29）の日」にちなんで、看板メニュー2品を対象に、1日限定の特別セールが開催されます。

焼肉の和民自慢の「ワタミカルビ（中サイズ）」が、値段はそのままで通常よりも29％も増量。

さらに、黒毛和牛を使った「ワタミ上カルビ」は、通常1皿877円が29％オフの622円とお得価格になります。

2品とも注文制限はなく、何皿でも注文できるので、家族や友人グループとの食事に利用しやすいのが嬉しいポイントです。

・ワタミ上カルビ（黒毛和牛） 通常価格877円→29％オフの622円（255円お得）

・ワタミカルビ（中サイズ） 通常価格547円のままで29％増量

対象店舗は以下の通り、全国の19店舗です。

大鳥居駅前店/横浜店/大和八木南口駅前店/川越東口クレアモール店/錦糸町南口駅前店/名駅店/なんば店/国分寺南口店/朝霞台駅前店/東岡崎駅前店/川西能勢口駅前店/本山駅前店/明石駅前店/調布南口店/小野店/梅田茶屋町店/志村坂上店/池袋東口店/亀有駅前店

特別セールの詳細は、公式サイトのニュースページで確認できます。

ゴールデンウィークがスタートするタイミングでの特別セールです。

焼肉でしっかりパワーをつけて、長い休みを楽しむ準備をしてみてはいかが。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部