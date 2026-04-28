２８日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、お笑いコンビ「バナナマン」の日村勇紀が当面休養すると発表したことを速報した。

この日、所属事務所の公式サイトで「今年に入ってから体調を崩すことが多く、医療機関を受診した結果、医師より休養が必要との判断に至りました。これを受け、当面の間、休養に専念させていただき、心身の回復を第一に、コンディションを整えながら、落ち着いて過ごしてまいります」と報告された。

この件について、コメンテーターで出演の女優でタレントの鈴木紗理奈は「体のことなのか、心のことなのか分からないんですけど、私たちの職業って、ずっと走り続けて、テレビも出続けて…。特にバナナマンさんとか忙しいし、例えばちょっと体調壊したり、心が不調やったとしても仕事し続けないとダメっていうのが当たり前の芸能界なので、もしかしたら日村さん、休養している間、不安もあるかも知れないんですけど、気にせず、しんどくなったら休むっていう芸能界でいいと思うんですよね」と発言。

「みんな、仕事といい付き合いをして長く、ゆっくりやるみたいなのが素敵だなと思うので、日村さん、もし、テレビ見てたりしたら不安に思ったり、早く復帰しないととか思うかも知れないけど、ゆっくり休んで、体を戻していただきたいなと思います」とエールを送っていた。