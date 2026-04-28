崔泰源（チェ・テウォン）大韓商工会議所会長（SKグループ会長）が米中人工知能（AI）覇権競争の中での韓国の対応戦略として大規模なインフラ投資と日本との経済統合の必要性を提示した。「力がそのままルールになる時代」に単一国家の経済規模では米中に対応するのが難しいという判断からだ。

崔会長は28日、国会議員会館で韓中議員連盟が「米中AI技術覇権競争の中での大韓民国成長戦略」をテーマに開催したセミナーに講師として出席した。この日、崔会長は「AIはどれほど多くの知識を貯蔵するか、すなわち記憶の問題だ」とし、産業構造の変化を指摘した。続いてデータセンター構築に必要な資金、電力、GPU、メモリーのいわゆる「4大ボトルネック」がAI拡散の制約要因になっていると分析した。

韓国の対応の方向性としては「速度・スケール・インフラ」を提示した。崔会長は「AIは工場があってこそ産業化が可能」とし「ギガワット（GW）単位のデータセンターを少なくとも10〜20ギガワットに拡大するべき」と述べた。さらに「完璧を待つよりも速やかに実行し、公共需要を通じて民間投資を引き出さなければいけない」と強調した。

AI拡散による社会への衝撃については資本主義の限界を指摘した。崔会長は「AIによって従来の職が急速に代替される状況で、法律で解雇を防ぐ方式では解決が難しい」とし、新たな対応の枠組みが必要だと述べた。そして社会的価値を測定して報償する「新しい資本主義」を提案した。

崔会長は「これまではお金だけで成果を評価してきたが、今後は環境や脆弱層の雇用など社会的な寄与も共に評価するべき」とし「いわゆる『良いこと』も適切に測定されなければ報償できず、測定が可能になってこそ制度化も可能になる」と話した。

長期戦略には日本との経済統合を提示した。崔会長は「現在の韓国の経済規模ではルールを作る立場に立つのは難しい」とし「韓国単独では限界があるため、日本と協力して経済統合を推進するべき」と強調した。続いて「韓日が結合すれば約6兆ドル規模の経済圏となり、中国の国内総生産（GDP）の3分の2まで増え、交渉力を持つことができる」と述べた。

韓日経済統合を基盤とした「拡張型経済圏」構想にも言及した。日本との結合で一定の規模を確保した後、東南アジア諸国を包括する「南方モデル」や、中国東北地域・ロシア沿海州などとの経済連携を想定した「北方モデル」に拡張できるという構想だ。崔会長は「周辺諸国もより大きな経済圏に編入されようという需要がある」とし「一定水準以上の市場規模を確保すれば参加は自然に拡大する可能性がある」と話した。