ミュージシャンで俳優の及川光博さん（56）が25日、千葉県文化会館 大ホールで「及川光博 30周年☆ワンマンショーツアー2026『TAKE IT ROSY！』」を開催。ライブ前に取材会が行われ、及川さんの代名詞である“王子様キャラ”について言及しました。

及川さんは、全身バラ模様の衣装で取材会に登場。記者から、いつ“王子様”から“キング”になるかと聞かれると「ならない、ならない」と笑顔で返答しました。

続けて「そもそも90年代で王子様卒業しているんですよ」と、王子様キャラを封印していることを明かし「今は、ちょっといけ好かない元王子。略して『イケオジ』」と、ミッチー節全開の回答で盛り上げました。

1996年5月にアーティストデビューした及川さん。現在のキャラクターはデビュー前から貫いているといい「アマチュア時代からミッチーで、客席にバラを一輪投げてましたね。デビュー前は投げたバラを誰も受け取ってくれなかった」と当時を振り返りました。

現在については「ベイベーたち＆男子諸君（ファンの呼称）、集まってくれるので、一輪じゃもう足りない」と、ファンに感謝を伝えました。

最後にファンにメッセージを送った及川さん。「さぁ、ミッチーと一緒に歌って踊って笑顔になって、キラキラしませんか」とミッチー節全開で取材会を締めました。