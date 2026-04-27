「ONにもOFFにも等身大で楽しむ、オトナの日常着」をテーマに、スタイリッシュなカジュアルスタイルを提案するブランド「AMERICAN HOLIC」（アメリカンホリック）が、ムーミンとコラボレーション！

（写真）コインケースやスカーフも♪【ムーミン×AMERICAN HOLIC】全5型

ワンピースやコインケースなどのアイテムが、2026年5月1日(金)10時より公式WEBストア「STRIPE CLUB」で発売されます。

コラボコレクションは全5種！

今回のコラボコレクションでは、「春・夏のムーミン谷」をテーマに、自分らしく自然体で過ごす心地よさを描いた『ムーミン』の世界観を表現した、ワンピース、トップス、コインケース、帽子、スカーフ全5型が展開されます。

注目のアイテムは！？

【WEB限定】「OOMIN コインケース チャーム」（ カラー：Mint/Red/Blue/Black）

注目アイテムは、今季トレンドのマリンテイストを落とし込んだ「セーラーカラープルオーバー」。フィンランドの出版社「Tammi」から刊行されたムーミン絵本の、リサ＆サミ・カーラ夫妻による挿絵アートを今回初めてデザインに採用しています。

各キャラクターにちなんだモチーフのアクリルチャームが付いた「MOOMIN コインケースチャーム」はバッグに付けたら可愛い！

ほかにも「刺繍スキッパーワンピース」「MOOMIN UVカットバケットハット」と「MOOMIN スカーフ」がラインナップします。

さりげなくムーミン。

さりげなく着やすい。

これからの季節にぴったりなアイテムばかりです。

■【ムーミン×AMERICAN HOLIC】販売概要

発売日：2026年5月1日（金）10時

販売場所：公式WEBストア「STRIPE CLUB」 、ZOZOTOWN

※AMERICAN HOLICでの店舗販売はございません

販売商品（全5型）：ワンピース、トップス、コインケース、帽子、スカーフ

©Moomin Characters™