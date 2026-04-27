【ムーミン×AMERICAN HOLIC】ワンピースや雑貨など春夏のムーミン谷を描いた新作でたよ！
「ONにもOFFにも等身大で楽しむ、オトナの日常着」をテーマに、スタイリッシュなカジュアルスタイルを提案するブランド「AMERICAN HOLIC」（アメリカンホリック）が、ムーミンとコラボレーション！
（写真）コインケースやスカーフも♪【ムーミン×AMERICAN HOLIC】全5型
ワンピースやコインケースなどのアイテムが、2026年5月1日(金)10時より公式WEBストア「STRIPE CLUB」で発売されます。
コラボコレクションは全5種！
今回のコラボコレクションでは、「春・夏のムーミン谷」をテーマに、自分らしく自然体で過ごす心地よさを描いた『ムーミン』の世界観を表現した、ワンピース、トップス、コインケース、帽子、スカーフ全5型が展開されます。
注目のアイテムは！？
【WEB限定】「OOMIN コインケース チャーム」（ カラー：Mint/Red/Blue/Black）
注目アイテムは、今季トレンドのマリンテイストを落とし込んだ「セーラーカラープルオーバー」。フィンランドの出版社「Tammi」から刊行されたムーミン絵本の、リサ＆サミ・カーラ夫妻による挿絵アートを今回初めてデザインに採用しています。
各キャラクターにちなんだモチーフのアクリルチャームが付いた「MOOMIN コインケースチャーム」はバッグに付けたら可愛い！
ほかにも「刺繍スキッパーワンピース」「MOOMIN UVカットバケットハット」と「MOOMIN スカーフ」がラインナップします。
さりげなくムーミン。
さりげなく着やすい。
これからの季節にぴったりなアイテムばかりです。
■【ムーミン×AMERICAN HOLIC】販売概要
発売日：2026年5月1日（金）10時
販売場所：公式WEBストア「STRIPE CLUB」 、ZOZOTOWN
※AMERICAN HOLICでの店舗販売はございません
販売商品（全5型）：ワンピース、トップス、コインケース、帽子、スカーフ
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