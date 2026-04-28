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クルマ買う系チャンネル「ワンソクTube」が、「【公道最速試乗!】テスラモデルYL乗ったら驚いた! 思わず購入してしまう魅力とは? モデル3ハイランドオーナーが比較レポート! 2列目･3列目のノリ心地もチェック! | Tesla Model YL」を公開した。動画では、テスラの新型3列シートSUV「モデルY L」を公道で試乗し、その静粛性や乗り心地、多人数乗車時の快適性を詳細にレビューしている。



ワンソク氏は走り出してすぐ、「一番聞こえているのがエアコンの風の音」と、その驚異的な静粛性を高く評価。さらに、アダプティブサスペンションの採用により、段差を越えた際の衝撃がしっかりと丸められており、「乗り心地はめちゃくちゃ良い」と感嘆の声を上げた。また、0-100km/h加速5.0秒という圧倒的な動力性能にも触れ、スムーズかつ力強い走りを実演した。



続いて、2列目および3列目シートの居住性も検証。2列目は床面が完全にフラットで足元空間にゆとりがあり、電動アームレストが装備されている点を紹介した。懸念されがちな3列目についても、頭上のガラスルーフによる開放感やシートヒーターの完備を挙げ、「窮屈さはあまり感じない」「3列目まで快適に過ごせる」とその実用性を強調。ガラスルーフにはシルバーコーティングが施されており、日差しによる暑さを効果的に軽減している点も評価のポイントとなった。



総括としてワンソク氏は、同車を新たな「ミニバンキラー」と表現。高い走行性能と多人数乗車の快適性を両立しており、これまでにない選択肢になると結論付けた。単なるEVとしてのスペックにとどまらず、乗る人全員の快適性を重視するユーザーにとって、大いに参考になるレビューとなっている。