アイナ・ジ・エンドがパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「東芝ライフスタイル アイナ・ジ・エンドの『ほな、また』」。（毎週土曜 18：00〜 ）。日々の他愛もない話から、日常で大切にしていることなどを、リスナーからのメッセージも交えながらまったりとトークするプログラムです。時に、自身の音楽や最近の活動、アイナ・ジ・エンドが今この人と話したいと思うゲストなども招いていきます。

4月25日（土）の放送では、アジアツアーへの意気込みや、リスナーからのメッセージなどに答えていきました。

パーソナリティのアイナ・ジ・エンド

アイナ・ジ・エンド：今、アジアツアーの真っ只中です。23日のソウル公演を皮切りに、次は28日にバンコクに行かせていただきます。そして5月11日は台北公演で、追加公演も決まったので台北だけ2days開催なので、体調に気をつけてやっていきたいと思います。新曲の「ルミナス」を引っ提げて、今回ダンサー2人と回っているんですけど、「ルミナス」はそもそも12人以上のダンスフォーメーションを組んでいて、ミュージックビデオの撮影やテレビで歌唱するときも人数が多いフォーメーションで披露していたので、2人体制で四苦八苦しながら「ルミナス」のパフォーマンスを練習しているので、ぜひ2人体制の「ルミナス」も観てほしいです。ちなみに、ミュージックビデオなんですけど、監督は以前もお世話になった辻本（祐希）監督です。「革命道中」「Love Sick」とかを撮ってくださった方で、今回は清水舞手っていう、これまたずっと一緒にやっている友達を呼んで、ダンスを一緒に考えたり打ち合わせをしました。そこで「ダンサーを大人数用意したい」ということになったんですけど、これをキャスティング会社に頼まずに全部自分でやったんですよ。これがめっちゃ大変でしたね。自分の携帯に入っているダンサーの友達に連絡して「出てくれへんか」って。で、問題はメンズで、男の子のダンサーの友達が本当にいなくて。だからこればっかりは紹介の紹介とかもあったりして、結構（調整が）大変だったんですけど、なんとか人を集めることができたので、ぜひ観ていただけたら嬉しいです。アイナ：今日は番組で募集しているメッセージ、「質問」「ふつおた」「日々の悩み」「ほなまたリクエスト」などを時間の限り紹介していきます。早速行きましょう。まずは「質問」から。＜北海道 男性 14歳 ラジオネーム・リリリさん＞「今、中学3年生で、ここ数ヶ月で自分のなかで好きなものや趣味がはっきり見えてきて、将来はファッションブランドを作ってみたい、音楽系の仕事をしてみたいなど、やりたいことが出てくるのですが、自分の好きなことで生きていけるようになるまで何をすることが一番大切ですか？」アイナ：自分の好きなことで生きていけるようになるまで何をすることが大切か。これは永遠の課題のような気がしますね。やっぱり好きなことで生きていくっていうのは、好きじゃないこともやらなきゃいけないんだよね。例えば、 BiSH の頃に「東京ドームに立ちたい」という思いがあったけど、当時の自分たちは80人ぐらいのキャパを埋めるライブハウスで必死にやっていたのね。5万人なんて夢のまた夢だったわけ。そのときに好きなことだけをしていても多分5万人を埋めることなんてできなかったんだよね。やっぱり本当に頑張ってみんな寝ずに歌詞を書いたりとか、なんか結構「やだな」って思う仕事も正直あったのね。そういうこともあえてやってみる。そうしたら意外と「あ、やっていてよかったな」って後で思えたりしてさ。だから好きなことで生きていくためには「好きじゃないこともやるっていうのが一番大切なことかな」って今では思います。でもリリリさんは、北海道でキラキラした夢を抱き始めたばかりだと思うから、今は本当に好きなことだけをやっていてもいいかもね。もうちょっとしたらまたメッセージをくれたら嬉しいです。経過を待っています。

パーソナリティのアイナ・ジ・エンド

アイナ：続きまして「ふつおた」です。＜福岡県 58歳 女性 ラジオネーム・バラバラさん＞「アイナちゃん、こんにちは。突然ですが、映画は好きですか？ 私はやっぱり『キリエのうた』が一番好きです。特にへこんだときに観るんですけど、なんかキリエの声や登場する皆さんが心を（優しく）なでてくれるような気がして救われるんです。アイナちゃんは映画のヒロインになれるとしたら、どんな映画の誰になりたいですか？ 私は昔の映画ですが『風と共に去りぬ』という映画のスカーレット・オハラになって、どんな苦難にも負けない鋼のメンタルを持つ女性になりたいです」アイナ：岩井俊二さんの映画といえば「ラストレター」とかね、いろいろあるなかで「キリエのうた」が一番好きみたいなことを言ってもらうのってあまりなかったから嬉しいですね。ありがとうございます。言っている意味はすごくわかります。心をなでてくれるような登場人物がたくさんいるよね。私は広瀬すずちゃんが演じるイッコさんがやっぱりいいなと思います。ウィッグ姿のすずちゃんが観れるんやけど、イッコさんが打ち返してくれる愛のあり方が私は大好きです。「映画のヒロインになれるなら、どの映画の誰になりたいか」とのことですが、私はどの映画の誰にもなりたくないですね。映画に出てくる人って結局、最後はかっこよくなるじゃん。ダメなひねくれ者の主人公とかも、なんか好きな人を見つけて、バリ自分磨きして可愛くなったりとかしてさ。だらしないまま人生を終える主人公っておるんかな。そういう映画やったらやりたいですね。そういう映画の主人公になってみたいです。アイナ：続きまして「ほな、またリクエスト」です。＜愛知県 21歳 女性 ラジオネーム・ゆうさん＞「私が『ほな、また』リクエストしたい曲は『虹色クジラ』です。この曲を歌うアイナちゃんの声色が大好きです。あの時期だからこその歌詞とか繊細さもぎゅっと詰まっていて、とっても大切にしています。この前、夕暮れ時の海でこの曲を聴くという夢を叶えてきました。アイナちゃんと一緒に大好きなこの曲をまた聴きたいです」アイナ：ゆうちゃん、ありがとうね。「虹色クジラ」はちょうど私も昨日聴いていました。それもね、世に出していないデモ曲がたくさんあるんだけど、「ブラッシュアップできる曲はないかな」なんて探しているときに「虹色クジラ」のデモを偶然見つけて聴いたのね。これがめっちゃよくて！私もこの曲が大好きで、できることならこのデモ曲をみんなに聴いてほしいんだけど。ベースの中村昭子ちゃんの家でギターを弾いてもらって一発録りしたものがあって。それもいつか聴いてもらえるようにしたいなって思っていたところだったので、すごく嬉しいリクエストです。こちらは、小林武史さんがアレンジしてくださった素敵な音源になっているので、これはこれで非常に味わい深いサウンドになっています。映画「キリエのうた」の劇中歌として書き下ろしさせていただきました。Kyrie（キリエ）で「虹色クジラ」です。



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