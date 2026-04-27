日本相撲協会は27日、大相撲夏場所（5月10日初日、両国国技館）の番付を発表し、若ノ勝（22＝湊川部屋）が新入幕を果たした。

若ノ勝は同日、東京・両国国技館で会見し「いろんな人からメッセージをいただいた。うれしい気持ちです。いいこともうまくいかないこともあったが、それがあったから今がある。ケガで落ちた経験が今に生きている」と述べた。

埼玉栄高相撲部出身。22年初場所で初土俵を踏み、25年春場所に新十両に昇進し、一度ケガなどもあって幕下に転落したが、昨年九州場所の再十両から3場所で入幕を決めた。下半身の強化に加え、回転のある突っ張りの威力が増したことが要因。「体も大きくなって圧力負けしなくなった」と実感を込めた。

入門から4年半でたどり着いた幕内の土俵。「どんな相手でも自分の相撲、回転のある突っ張りを取っていきたい。憧れの土俵なので情けない相撲は取れない。お客さんから拍手をもらえる相撲を取りたい」と決意をのぞかせた。

今年2月に部屋を継承したばかりの湊川親方（元大関・貴景勝）も「自分の新入幕の時よりも全然うれしい。厳しいことを言ってきたが、本人もよくついてきてくれた」と述べた。目標は三役、それ以上と語る愛弟子に対し「十両と幕内では衝撃の度合いが違う。体を壊さないような体作りが大事と感じた」と土台作りから始めて厳しいノルマを課してきた。「私にはない突き押し相撲を持っている。回転のある突きが一番ケガしない方法でもあり、一番良いところでもある。そこを徹底して今につながっている」と評価。「突き押しを徹底するのが近道。稽古、食事、睡眠を意識して自分の夢に向かって頑張ってほしい」と期待した。