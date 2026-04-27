360度碧い海に包まれる特等席で南国ならではのドリンクやタコスを味わう「絶景海上ビアガーデン」がリゾナーレ小浜島で開催
碧の島時間に憩う離島のプライベートリゾート「リゾナーレ小浜島」は、2026年6月1日(月)〜9月30日(水)の期間、360度碧い海に包まれる特等席で至福の一杯を味わう「絶景海上ビアガーデン」を開催する。6回目の今年は、碧い海に浮かぶカウンター席で、さわやかな南国フルーツや八重山諸島の香辛料「ヒパーチ」の香りを楽しむオリジナルタコスが新登場。南国フルーツの香りから多種多様な味わいを楽しめるクラフトビールやノンアルコールカクテルに加え、スタッフがサプライズでドリンクを届ける「ハッピーデリバリー」も実施。海の上を独り占めするかのような浮遊感のなかで、八重山ならではの味わいと絶景に心身が解き放たれるイベントだ。
【写真】海上に浮かぶ、絶景を楽しむ特等席
■【特徴1】360度を碧い海に囲まれた、海上に浮かぶ無垢な特等席
ホテル隣接のビーチから遠浅の海を歩いた先に、彩り豊かな海上カウンター席が登場。サンゴ礁が生み出す碧い海の絶景に囲まれ、まるで海の上を独り占めしているかのような浮遊感を味わえるのが特徴。波音を聞いて海に足先を浸せば、南国特有の夏の陽気と心地よい涼やかさを感じられる。刻々と表情を変える空と煌めく水面が織りなす絶景に身を委ね、心身が解き放たれる至福のひとときを過ごせる。
■【特徴2】多彩な味わいのクラフトビールと、南国フルーツが香るさわやかなノンアルコールカクテル
石垣島や沖縄本島で醸造されたクラフトビール(1500円〜)をはじめ、フルーツが香る南国気分満載のビールなど、多種多様な味わいの商品がそろう。また、お酒が苦手な人も海上でドリンクを楽しめるよう、グァバビアモクテル(1000円)などノンアルコールビールと南国フルーツを合わせたカクテルも用意。サプライズで登場する「ハッピーデリバリー」では、限定ドリンクを無料で振る舞う特別な時間を提供。海上の特等席で、南国の味わいを満喫できる。
※仕入れ状況により、商品が異なる場合あり
■【特徴3】島スパイスとマースが引き立てる、八重山流オリジナルタコス
沖縄で親しまれている定番のタコスとは異なり、具材の組み合わせを自由に楽しむメキシコスタイルにインスパイアされたオリジナルタコス(1000円)が登場する。シナモンのような甘い香りとピリッとした辛味が特徴の島スパイス「ヒパーチ」を効かせたラフテーと、アボカドとマース(塩)でさわやかに仕上げたツナが主役の2種類の味を用意。これらに南国フルーツを組み合わせた八重山諸島ならではの食体験を、碧い海の上で堪能できる。
■「絶景海上ビアガーデン」概要
期間：2026年6月1日(月)〜9月30日(水)
時間：14時〜18時
料金：参加無料(飲食は別途有料)
場所：ビーチ
予約：不要
定員：10席
※天候により開催期間や時間、席数が変更になる場合あり
※仕入れ状況により提供内容やビールの種類数が変更になる場合あり
■「リゾナーレ小浜島」について
日本最南西端の島々、沖縄県八重山諸島に位置するビーチリゾート。「ゆくるエキゾチックリゾート」をコンセプトに、沖縄離島のゆったりとした時の流れに身を委ねる滞在を楽しめる。現代人に合わせた小浜島ならではの文化体験や、国内最大のサンゴ礁「石西礁湖(せきせいしょうこ)」が織りなす絶景に浸り、滞在を通して自分らしくチューニングされる、ここにしかない旅が叶う。
所在地：沖縄県八重山郡竹富町小浜2954
電話：050-3134-8093(リゾナーレ予約センター)
客室数：60室／チェックイン15時、チェックアウト11時
料金：1泊2万700円〜(2人1室利用時1人あたり、税込、食事別)
アクセス：石垣港離島ターミナルより小浜港行きフェリーにて25分、小浜港から送迎バスにて約10分
■「リゾナーレ」とは
星野リゾートが国内外に展開するリゾートホテルブランド。コンセプトは、夢中になって楽しみ尽くす「PLAY HARD」。土地の特性を活かした空間デザインや多彩なアクティビティ、地域や季節ならではの体験を通して、訪れる人に想像を超える滞在と心に残る旅を提供する。2025年12月開業のリゾナーレ下関を含め、現在国内外で8施設を展開。2027年には「リゾナーレ福井」の開業を予定している。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
■【特徴1】360度を碧い海に囲まれた、海上に浮かぶ無垢な特等席
ホテル隣接のビーチから遠浅の海を歩いた先に、彩り豊かな海上カウンター席が登場。サンゴ礁が生み出す碧い海の絶景に囲まれ、まるで海の上を独り占めしているかのような浮遊感を味わえるのが特徴。波音を聞いて海に足先を浸せば、南国特有の夏の陽気と心地よい涼やかさを感じられる。刻々と表情を変える空と煌めく水面が織りなす絶景に身を委ね、心身が解き放たれる至福のひとときを過ごせる。
■【特徴2】多彩な味わいのクラフトビールと、南国フルーツが香るさわやかなノンアルコールカクテル
石垣島や沖縄本島で醸造されたクラフトビール(1500円〜)をはじめ、フルーツが香る南国気分満載のビールなど、多種多様な味わいの商品がそろう。また、お酒が苦手な人も海上でドリンクを楽しめるよう、グァバビアモクテル(1000円)などノンアルコールビールと南国フルーツを合わせたカクテルも用意。サプライズで登場する「ハッピーデリバリー」では、限定ドリンクを無料で振る舞う特別な時間を提供。海上の特等席で、南国の味わいを満喫できる。
※仕入れ状況により、商品が異なる場合あり
■【特徴3】島スパイスとマースが引き立てる、八重山流オリジナルタコス
沖縄で親しまれている定番のタコスとは異なり、具材の組み合わせを自由に楽しむメキシコスタイルにインスパイアされたオリジナルタコス(1000円)が登場する。シナモンのような甘い香りとピリッとした辛味が特徴の島スパイス「ヒパーチ」を効かせたラフテーと、アボカドとマース(塩)でさわやかに仕上げたツナが主役の2種類の味を用意。これらに南国フルーツを組み合わせた八重山諸島ならではの食体験を、碧い海の上で堪能できる。
■「絶景海上ビアガーデン」概要
期間：2026年6月1日(月)〜9月30日(水)
時間：14時〜18時
料金：参加無料(飲食は別途有料)
場所：ビーチ
予約：不要
定員：10席
※天候により開催期間や時間、席数が変更になる場合あり
※仕入れ状況により提供内容やビールの種類数が変更になる場合あり
■「リゾナーレ小浜島」について
日本最南西端の島々、沖縄県八重山諸島に位置するビーチリゾート。「ゆくるエキゾチックリゾート」をコンセプトに、沖縄離島のゆったりとした時の流れに身を委ねる滞在を楽しめる。現代人に合わせた小浜島ならではの文化体験や、国内最大のサンゴ礁「石西礁湖(せきせいしょうこ)」が織りなす絶景に浸り、滞在を通して自分らしくチューニングされる、ここにしかない旅が叶う。
所在地：沖縄県八重山郡竹富町小浜2954
電話：050-3134-8093(リゾナーレ予約センター)
客室数：60室／チェックイン15時、チェックアウト11時
料金：1泊2万700円〜(2人1室利用時1人あたり、税込、食事別)
アクセス：石垣港離島ターミナルより小浜港行きフェリーにて25分、小浜港から送迎バスにて約10分
■「リゾナーレ」とは
星野リゾートが国内外に展開するリゾートホテルブランド。コンセプトは、夢中になって楽しみ尽くす「PLAY HARD」。土地の特性を活かした空間デザインや多彩なアクティビティ、地域や季節ならではの体験を通して、訪れる人に想像を超える滞在と心に残る旅を提供する。2025年12月開業のリゾナーレ下関を含め、現在国内外で8施設を展開。2027年には「リゾナーレ福井」の開業を予定している。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。