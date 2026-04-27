セブパシフィック航空、日本発着路線で欠航便 8月から9月に計166便
セブパシフィック航空は、日本発着路線で8月から9月にかけて計166便を欠航する。
対象路線は東京/成田〜マニラ・セブ・クラーク線、名古屋/中部〜マニラ線、大阪/関西〜マニラ・セブ線、福岡〜マニラ線の計7路線。
予約客にはメールで、変更や払い戻しを案内する。■欠航便
5J5055 東京/成田（13：45）〜マニラ（18：10）／月・水（9月28日・30日）
5J5057 東京/成田（19：15）〜マニラ（23：35）／毎日（9月1日〜28日）
5J5056 マニラ（12：15）〜東京/成田（18：00）／毎日（9月1日〜28日）
5J5054 マニラ（06：50）〜東京/成田（12：25）／月・水（9月28日・30日）
5J5063 東京/成田（08：55）〜セブ（13：15）／月・水・金（8月31日〜9月14日）
5J5065 東京/成田（11：25）〜セブ（15：50）／火（9月29日）
5J5062 セブ（02：15）〜東京/成田（08：10）／月・水・金（8月31日〜9月14日）
5J5064 セブ（05：10）〜東京/成田（10：40）／火（9月29日）
5J5069 東京/成田（11：15）〜クラーク（15：15）／月・水・土（8月31日〜9月26日）
5J5068 クラーク（05：15）〜東京/成田（10：25）／月・水・土（8月31日〜9月26日）
5J5039 名古屋/中部（14：05）〜マニラ（17：45）／火・木・土（9月1日〜26日）
5J5038 マニラ（07：30）〜名古屋/中部（12：35）／火・木・土（9月1日〜26日）
5J827 大阪/関西（19：35）〜マニラ（23：10）／火・木（9月1日〜24日）
5J828 マニラ（13：15）〜大阪/関西（18：20）／火・木（9月1日〜24日）
5J5109 大阪/関西（09：15）〜セブ（12：55）／火・日（9月1日〜15日）
5J5108 セブ（02：55）〜大阪/関西（08：15）／火・日（9月1日〜15日）
5J923 福岡（20：00）〜マニラ（23：05）／月・土（8月31日〜9月26日）
5J922 マニラ（14：05）〜福岡（19：00）／月・土（8月31日〜9月26日）