ファミマ、チルド飲料から「カフェインレスカフェラテ」バリスタ共同開発“妥協なし”の本格派
【モデルプレス＝2026/04/27】ファミリーマートは、プライベートブランド「ファミマル」より、世界No.1バリスタの粕谷哲（かすやてつ）氏と共同開発したチルドカップコーヒー「カフェインレス カフェラテ」を、2026年4月28日（火）から全国のファミリーマート約16,400店舗で発売する。
【写真】世界No.1バリスタも「しっかり美味しい」と自信「カフェインレス カフェラテ」
今回発売の「カフェインレス カフェラテ」は、コロンビア産豆を100%使用し、マウンテンウォーター製法により、コーヒー本来の風味を残しながらカフェインを90％以上除去。香ばしさと甘さ、酸味のバランスが特長だ。カフェインレス市場が伸長するなか、手軽なチルドカップ市場では本格的なカフェインレスの選択肢がまだ少ない現状を受け、各地に店舗を構えるファミリマートからコーヒー好きにも満足してもらえるカフェインレスの選択肢を提案する。
マウンテンウォーター製法とは、化学薬品を使わず水だけでカフェインを除去し抽出する製法のこと。カフェイン以外の旨味成分は豆に戻す特殊な工程により、コーヒー本来の香りや味わいが損なわれにくいだけでなく、カフェインが気になる時でもコーヒーの味わいを楽しみたいという顧客のニーズに応える。
ファミリーマートと粕谷氏は、2020年2月からタッグを組み、「FAMIMA CAFE」のカウンターコーヒーを共同開発してきた。今回のチルドカップコーヒーにおいても、“世界No.1バリスタが認めたチルドカップコーヒー”を目指した結果、本当に美味しい、自信作のカフェインレスカフェラテが完成した。
粕谷氏は「私がチルド商品に関わるようになった2022年から、カフェインレスの商品を作りたいと考え続けてきました。それがようやく形となり、日本中の皆さまにお届けできることを大変嬉しく思っています」「カフェインレスは、美味しさに制限があると思われがちですが、この商品は決してそのようなことはありません。味にも一切妥協せず、しっかりと美味しいカフェラテに仕上げています」とコメントしている。（modelpress編集部）
【価格】212円（税込228円）
【発売日】2026年4月28日（火）
【発売地域】全国
【Not Sponsored 記事】
【写真】世界No.1バリスタも「しっかり美味しい」と自信「カフェインレス カフェラテ」
◆ファミマ、“カフェインレス”でも本格的な美味しさのラテ提案
今回発売の「カフェインレス カフェラテ」は、コロンビア産豆を100%使用し、マウンテンウォーター製法により、コーヒー本来の風味を残しながらカフェインを90％以上除去。香ばしさと甘さ、酸味のバランスが特長だ。カフェインレス市場が伸長するなか、手軽なチルドカップ市場では本格的なカフェインレスの選択肢がまだ少ない現状を受け、各地に店舗を構えるファミリマートからコーヒー好きにも満足してもらえるカフェインレスの選択肢を提案する。
◆「マウンテンウォーター製法」とは？
マウンテンウォーター製法とは、化学薬品を使わず水だけでカフェインを除去し抽出する製法のこと。カフェイン以外の旨味成分は豆に戻す特殊な工程により、コーヒー本来の香りや味わいが損なわれにくいだけでなく、カフェインが気になる時でもコーヒーの味わいを楽しみたいという顧客のニーズに応える。
◆粕谷哲氏と共同開発で「しっかりと美味しい」
ファミリーマートと粕谷氏は、2020年2月からタッグを組み、「FAMIMA CAFE」のカウンターコーヒーを共同開発してきた。今回のチルドカップコーヒーにおいても、“世界No.1バリスタが認めたチルドカップコーヒー”を目指した結果、本当に美味しい、自信作のカフェインレスカフェラテが完成した。
粕谷氏は「私がチルド商品に関わるようになった2022年から、カフェインレスの商品を作りたいと考え続けてきました。それがようやく形となり、日本中の皆さまにお届けできることを大変嬉しく思っています」「カフェインレスは、美味しさに制限があると思われがちですが、この商品は決してそのようなことはありません。味にも一切妥協せず、しっかりと美味しいカフェラテに仕上げています」とコメントしている。（modelpress編集部）
■カフェインレス カフェラテ
【価格】212円（税込228円）
【発売日】2026年4月28日（火）
【発売地域】全国
【Not Sponsored 記事】