第一屋製パンから、キラキラメタリック仕様のシール1枚が入った「ディズニーキャラクター パン」が登場！

「ミッキーマウス」＆「ミニーマウス」デザインの「りんご＆キャラメルクリームパン」と、「チップ」＆「デール」デザインの「チョコチップメロンパン」の2種類がラインナップされます☆

第一屋製パン「ディズニーキャラクター パン」

発売日：2026年5月1日（金）

販売地域：関東・中部・関西・中国・四国地区

第一屋製パンとハートの共同企画として、「ディズニーキャラクター パン」が登場！

「ディズニーキャラクター パン」のパッケージには、「ミッキー＆フレンズ」がデザインされています。

2026年5月1日からは、「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」デザインの「りんご＆キャラメルクリームパン」と、「チップ」と「デール」デザインの「チョコチップメロンパン」の2品が販売開始。

その後、6月1日、7月1日、8月1日にも引き続き、「ミッキー＆フレンズ」デザインの新作パンが登場します。

また、パンには、「ディズニーキャラクター パン」でしか手に入らないキラキラメタリック仕様のシールが1枚（デザインは全24種類）付いています。

「ミッキー＆フレンズ」デザインのかわいいシールは、たくさん集めたくなること間違いなしです☆

ディズニーキャラクター りんご＆キャラメルクリームパン

たくさんのりんごが入ったカゴを持つ「ミッキーマウス」と、その様子をうっとりと見つめる「ミニーマウス」のパッケージが目印！

ふんわりとしたパン生地で、りんごフィリングとキャラメルクリームを包んだ菓子パンです。

おやつタイムや朝食にぴったり☆

ディズニーキャラクター チョコチップメロンパン

チョコチップ入りのビスケット生地をかぶせたメロンパン。

頬袋を膨らませた「チップ」と「デール」のかわいいパッケージに入っています！

「ミッキーマウス」たちのキュートなパッケージ、パンのおいしさ、集めたくなるシールと、お楽しみ盛りだくさん！

第一屋製パン「ディズニーキャラクター パン」は、2026年5月1日（金）より販売開始です。

©Disney

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post キラキラメタリックのシール付き！第一屋製パン「ディズニーキャラクター パン」 appeared first on Dtimes.