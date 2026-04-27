『手塚治虫文化賞』マンガ大賞は『本なら売るほど』 選考委員に秋本治、高橋みなみら
朝日新聞社が主催する第30回手塚治虫文化賞の各賞の受賞作品が発表された。マンガ大賞（年間を通じて最も優れた作品）は児島青（こじま・あお）の『本なら売るほど』（KADOKAWA）に決定した。贈呈式は6月11日に有楽町朝日ホールで行われる。
【画像】面白そう！『手塚治虫文化賞』受賞作品
新生賞（斬新な表現、画期的なテーマなど清新な才能の作者）はサイトウマド『怪獣を解剖する』(KADOKAWA)、短編賞（短編、4コマ、1コマなどで優れた成果をあげた作品・作者）は『あたらしいともだち かわじろう短編集』（マガジンハウス）かわじろう、特別賞（マンガ文化の発展に寄与した個人・団体）は武田一義『ペリリュー -楽園のゲルニカ-』（白泉社）となった。
手塚治虫文化賞は、マンガ文化の発展、向上に大きな役割を果たした手塚治虫さんの業績を記念し、志を継いでマンガ文化の健全な発展に寄与することを目的に、手塚プロダクションご協力を得て朝日新聞社が1997年に創設。年間を通じて最も優れた作品に贈るマンガ大賞のほか、新生賞、短編賞、特別賞があり、鉄腕アトム像（横山宏氏作）＝写真＝と賞金が贈られる、
■第30回手塚治虫文化賞選考委員
秋本治（漫画家）、里中満智子（漫画家）、高橋みなみ（タレント、洗足学園音楽大学客員教授）、中条省平（フランス文学者、学習院大学名誉教授）、トミヤマユキコ（マンガ研究者、白百合女子大学准教授）、南信長（マンガ解説者）、矢部太郎さん（芸人・漫画家）の7名。社内から坂尻顕吾（取締役コンテンツ統括／編集担当）と渡部薫（文化部長＝最終選考委員会当時）の2名。
【画像】面白そう！『手塚治虫文化賞』受賞作品
新生賞（斬新な表現、画期的なテーマなど清新な才能の作者）はサイトウマド『怪獣を解剖する』(KADOKAWA)、短編賞（短編、4コマ、1コマなどで優れた成果をあげた作品・作者）は『あたらしいともだち かわじろう短編集』（マガジンハウス）かわじろう、特別賞（マンガ文化の発展に寄与した個人・団体）は武田一義『ペリリュー -楽園のゲルニカ-』（白泉社）となった。
■第30回手塚治虫文化賞選考委員
秋本治（漫画家）、里中満智子（漫画家）、高橋みなみ（タレント、洗足学園音楽大学客員教授）、中条省平（フランス文学者、学習院大学名誉教授）、トミヤマユキコ（マンガ研究者、白百合女子大学准教授）、南信長（マンガ解説者）、矢部太郎さん（芸人・漫画家）の7名。社内から坂尻顕吾（取締役コンテンツ統括／編集担当）と渡部薫（文化部長＝最終選考委員会当時）の2名。
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