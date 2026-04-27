

「地獄に堕ちるわよ」場面カット（C）Netflix

戸田恵梨香が主演を務めるNetflixシリーズ「地獄に堕ちるわよ」が27日、世界独占配信が開始。戸田恵梨香＆伊藤沙莉、二人の競演に緊張感高まる場面写真とキャラクター相関図が公開された。

【写真】公開された「地獄に堕ちるわよ」キャラクター相関図

独自に編み出した六星占術と、「大殺界」「地獄に堕ちるわよ！」などの強烈ワードで占いブームを巻き起こした細木数子。レギュラー番組を多数抱え、著書は「世界で最も売れた占い本」としてギネス世界記録を樹立するなど、テレビ界・出版業界を席巻した。彼女は救世主か、それとも悪魔だったのか――富も男も名声も吸い尽くすかのような、その圧倒的な生のエネルギーが人々を惹きつけた。

戦後の焼け野原で飢え、貧しさから脱するため高校を中退して夜の街で働きはじめ、20歳そこそこでナイトクラブを次々と成功させて「銀座の女王」と呼ばれた細木。夜の街で培った人心掌握術を駆使し、その後占い師として一世を風靡する一方で、霊感商法や裏社会とのつながりなど、黒い噂が囁かれた女傑の素顔とは？戦後復興期の新橋、銀座、赤坂の賑わい、高度成長期とオイルショックによる終焉、そしてバブル経済期に視聴率と大金を産む寵児にかしずくマスコミ業界の内幕といった、昭和から平成にかけての60年にわたる風景を鮮やかに映像化しながら、女の壮絶な闘いと欲望渦巻く虚々実々のドラマが繰り広げられる。

17歳から67歳まで、細木数子の波乱の人生を演じたのは、人気と実力を兼ね備えた戸田恵梨香。転んでもただでは起きない底なしのバイタリティと、欲と高慢が招いた孤独を鮮烈に体現する。監督を務めるのは、映画『脳男』『去年の冬きみと別れ』の瀧本智行と、「ガンニバル」シーズン2の大庭功睦。人間の本質に鋭く迫りながら、社会性を織り込んだ重厚な演出で高く評価されてきた瀧本は、細木の激動の人生を緻密かつ力強い映像で描き出す。戸田の渾身の演技について、瀧本は「稀代のトリックスターがどうして生まれたのか、彼女の芝居を通して発見することができた」と語る。大庭はNetflixとともに企画初期から本作に関わり、徹底したリサーチをもとに細木数子という圧倒的なキャラクター構築に貢献した。

戸田恵梨香＆伊藤沙莉日本を代表する二人の女優がぶつかり合う

本作では、細木数子を演じる戸田恵梨香と細木の自伝小説執筆を依頼される作家、魚澄美乃里を演じる伊藤沙莉を中心に物語が進行していく。転んでもただでは起きない底なしのバイタリーと、欲と高慢が招いた孤独を鮮烈に体現する渾身の演技で魅せる戸田。離婚して自立を模索するシングルマザーとしてもがきながら、真実を炙り出す覚悟を秘め、静かな眼差しで観る者を惹きつける伊藤。日本を代表する二人の女優の競演が、作品に圧倒的な深みを与え、その熱量と緊張感で観る者の心を容赦なく揺さぶっていく。

この程、そんな二人の新たな場面写真が解禁された。豪華な衣装でソファに堂々と座り込む細木と、スーツ姿で姿勢を正し、細木に向き合う美乃里の姿はまさに対照的。富、名声、色恋―。欲望のすべてを手にし、日本一有名な占い師として人々の心を支配した細木に対し、美乃里はいかにして、その隠された顔を暴いていくのか…。

キャラクター相関図も解禁

美乃里が細木と向き合う中で見えてくるのが、彼女がいかにして、戦後の飢えた少女から「女帝」と呼ばれるまでになったのか。そこで映し出されるのは、細木数子の人生の「表」と「裏」を彩ってきた曲者たちだ。細木が“生涯愛した男”江戸川一家総長・堀田雅也役の生田斗真をはじめ、細木の人生を暗転させる男たちに、キャバレーのオーナー・落合元役に奥野瑛太、大地主の息子・三田麻呂彦役に田村健太郎、不動産会社の社長・須藤豊役に中島歩、滝口組組長・滝口宗次郎役に杉本哲太ら、人気と実力を兼ね備えた男優陣が集結。様々な立場で細木数子と出会う彼らは、その人生と交錯することで一体どんな運命を迎えることになるのか…。

さらに、シンガーとしても活躍する三浦透子が昭和の大歌手・島倉千代子役として情感豊かな歌声で作品に彩りを添えるほか、クラブ運営の実務を担う弟・久雄役を細川岳、投資家・中園榮一役に高橋和也、昭和最大の思想家・安永正隆役に石橋蓮司、その娘である加藤十和子役・市川実和子などの存在も気になるばかりだ。そのほか、三田の母・三田キヨ役に余貴美子、細木数子の母・細木みね役に富田靖子、姉・細木明子と妹・細木幸子を周本絵梨香と金澤美穂が演じている。

騙し、騙され、生き抜くためなら手段を選ばず、愛と金と運命を手玉に取って巨万の富を掴んできた細木。そんな彼女の「表」と「裏」の人生を、実力派の豪華キャストが個性豊かに演じ、濃密なドラマとしてもり立てる。くせ者たちから向けられる、燃え上がる思惑の真意とは…？人々の心を支配し、絶大な人気と莫大な富を掴んだ占い師・細木数子。その黒く塗りつぶされた半生が、いま、ついに明かされるー。

「地獄に堕ちるわよ」オリジナルサウンドトラックも配信開始

蛇笛が鳴り響くメインテーマ。これまで手玉に取られてきた世の中や男たちを、ヘビ使いの如く意のままに操りたい、数子の復讐と欲望の象徴。見る者の心をゾクゾクさせる音楽は、大河ドラマ「どうする家康」の音楽等でも知られるピアニストで作曲家の稲本響が担当。本作は、各シーンごとの映像に合わせて稲本が書き下ろしたフィルムスコアリングによって制作されており、シリーズ全話を通してここまで丁寧なスコアリングが施されたNetflix日本制作作品として、極めて高い完成度を誇る。映像と音の一体化によって細木数子の人生の激烈さをより深く刻み込む。地獄のような世の中を欲望だけで生きてきた数子があざ笑う声は「主演の戸田恵梨香さんご本人」というスペシャルヴァージョンも収録。