念願の地方移住。良いことがあれば、もちろん悪いこともあります。思わぬ事態に頭を抱えてしまうこともあるでしょう。人気観光地に移住したというある夫婦のケースから、移住者が直面する想定外の事態についてみていきます。

「連休が来るのが怖い」…友人夫婦への複雑な胸中

長野県の観光地に居を構える佐藤美咲さん（48歳・仮名）。5年前、夫の康夫さん（52歳・仮名）の転職に伴い、都内からこの街へ移り住みました。5,500万円を投じて購入したのは、築浅の中古一軒家。都内でマイホームを持つことを諦めかけた夫婦にとって破格の金額であり、康夫さんの定年までに余裕でローンを完済できると上機嫌でした。しかし大型連休を前に、現在は強い憂鬱を感じているといいます。

その原因は、夫の大学時代からの友人夫婦の存在です。移住した最初の年に「お祝いを兼ねて遊びに行きたい」と言われ、美咲さんは一度きりのつもりで快く受け入れました。しかし、それがいつの間にか恒例行事のようになってしまったのです。

「最初は、遠いところからわざわざ来てくれるのだから、精一杯もてなそうと思いました。地元の食材を買い込み、バーベキューの用意をして、不慣れな客用布団を準備して――数日間つきっきりで食事の支度をしました」

しかし、2年、3年と続くうちに、美咲さんは関係性の不公平さに気づきました。

「私たちが用事で上京する際は、必ず1泊2万円ほど出して自分たちでホテルを予約して泊まります。彼らから『うちに泊まりなよ』と声をかけられたことは一度もありません。もちろん、泊まりたくもないのですが……せめて誠意くらいは見せてほしいものです」

康夫さんに疑問を呈したことはあるものの、反応は芳しくありません。

「主人はお酒が好きで、人を呼ぶのも好きな性格です。自分が動くわけではないので、『せっかく来てくれるんだから、固いこと言うなよ』『美咲は冷たいな』と言われて終わりです」

今年もゴールデンウィーク（GW）を前に、再び田中さん夫婦から「今年も行きたい」と連絡が入りました。

「相手は悪気がないどころか、毎年来ることを楽しみにしている様子です。彼らにとって、わが家は無料で泊まれる便利なホテルのような認識なのでしょう。布団のシーツを洗い、数日分の献立を考え、買い出しに行く。その労力と、滞在ごとに数万円単位で飛んでいく出費はこちら持ち。それに対して『ありがとう』だけですよ。本当、図々しいにも程がある」

さらに、毎年の恒例ではないにしろ、田中さん夫婦のように泊まっていく康夫さんの友人は多いのだとか。

「主人が観光地に移住したことを、自慢げに言いふらすから……そりゃ友達が遊びに来たら、『うちに泊まっていけよ』となりますよね。夫が接待するならいいですが、ほとんど何もしない。もう、誰かをご招待するときは、わざと出かけてやろうかと思っています」

地方移住…想定外の落とし穴

総務省『住民基本台帳人口移動報告』によると、東京都への転入数は約46万人、東京からの転出数は約38万人でした。転出先に注目すると、神奈川県や埼玉県、千葉県などが多く、マイホームを購入してベッドタウンへ、という流れが多いことが推測されます。

また転出超過数を年齢別で見ていくと、50代では4位に「長野県」、6位に「静岡県」、8位に「栃木県」、10位に「山梨県」がランクイン。東京からのアクセスも比較的良好で、「老後も見据えて地方移住」といった層の受け皿になっていることがうかがえます。

佐藤さんが直面する知人らの訪問ラッシュ。背景には、観光地という立地特有の引力があります。移住希望者にとって観光地の人気はどれほどのものか。株式会社カヤックの移住マッチングサービス「スマウト」が発表した『スマウト移住アワード2025』によると、都道府県部門で1位を獲得したのは長野県でした。

市区町村部門のランキングでも、著名な観光地が上位に名を連ねます。初の1位となったのは石川県加賀市。温泉街の空き店舗を活用したフィールドワークなどが支持を集めました。5位には長野県白馬村、7位には鹿児島県屋久島町、8位には東京都小笠原村。一時的な滞在にとどまらず、観光地に生活拠点を移したいと考える層は多いようです。

そんな人気観光地に知り合いがいるとなると、旅路の途中で訪問したくなるもの。移住後に知人の「無遠慮な訪問」に悩まされるケースは、地方移住、特に観光地を選んだ際の隠れたリスクといえるかもしれません。「わざわざ来てくれたのだから」と、経済的な負担はさておき、しっかりとおもてなしをすることも珍しくないでしょう。

都会よりも地方のほうが生活費は安いから、それくらいの負担は当然……かといえば、そうでもないようです。

総務省『家計調査 家計収支編 2025年平均』によると、東京23区などの「大都市」における2人以上の勤労世帯の消費支出は月36万2,206円。一方で、人口5万人未満の市と、すべての町村を合わせた「小都市B・町村」の消費支出は月33万1,317円。その差は3万円ほどです。

都市と地方の家賃の差と考えれば、その他の生活費はほぼ同じ、というのが現実。訪問する側も、おもてなしする側も、節度が大切だといえそうです。

［参考資料］

株式会社カヤック『加賀市、移住先としての魅力が証明された「スマウト移住アワード2025」初の年間1位』