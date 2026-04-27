元サッカー女子日本代表でタレントの丸山桂里奈が「マダニ」にかまれたことを報告し、反響を呼んでいる。

丸山は２５日にインスタグラムで「自宅に戻り、夕方前だったのでお家の庭に 庭に雑草がすごすぎて、片っ端から抜いてお家に入ったあとに、、、なんかお腹がちくちくするなと見てみたら、あれ？イボかな？てなるような小さいあづきみたいなのがついていて、、、最初払った時に払えなくて激痛でよくよく見たらマダニでした」と自宅の庭でかまれたと説明。

「なんだかついてるのが気持ち悪すぎて、そのまま根こそぎ取ってしまい、、、慌てて土曜日だけどやってる皮膚科を探していきました ほんと、家の庭にマダニがいるなんで うっかり盲点でした、、、」とショックを記し、「わんこや両親も、よく日向ぼっこしたりなんなら娘と一緒に遊びながら雑草抜いてたので、、」「私は家の中で発見したのでまさかの家にいたらとか思うと怖くなりました、、、大丈夫と思うけど．私は塗り薬と抗生物質を処方していただきました」とつづった。

一夜明けた２６日には「昨晩イレギュラーなことがありました、、、マダニです。でも私は刺されてすぐ引き抜いたのでまだ血を吸われてなく、針も残らなかったみたいです よかったです、朝ラインで友達からマダニ大丈夫？と心配されました とりあえずは大丈夫です、たぶん」とその後の状況を報告。「朝食べた焼肉（やや賞味期限すぎてた）が今のところお腹が変です。日常でいろんなことが起きますが、、、ポジティブにいきます」と前を向いた。

フォロワーからは「災難でしたね」「マダニ怖いですよね」「お大事にしてください」などの声が寄せられている。