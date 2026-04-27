7月24日からHuluで独占配信される黒木メイサ主演のHuluオリジナルドラマ『八神瑛子 -上野中央署 組織犯罪対策課-』にAぇ! groupの小島健が出演することが決定した。

参考：黒木メイサが11年ぶりに連続ドラマ単独主演 Huluオリジナル『八神瑛子』7月24日配信へ

深町秋生による警察小説『組織犯罪対策課 八神瑛子』シリーズ（幻冬舎文庫）を連続ドラマ化する本作。原作シリーズは、多種多様な文化が共存する東京・上野を舞台にした警察小説で、『アウトバーン』を皮切りにこれまで5作品が刊行され、累計発行部数は50万部を超える。現在はシリーズ6作目『キリングブルー』が連載中。今回のドラマでは、シリーズ1～3作目の3部作が全5話で描かれる。

主演の黒木が演じるのは、警視庁上野中央署の組織犯罪対策課に所属する刑事・八神瑛子。犯罪者であれば躊躇なく殴り、暴力団や中国マフィアとも平気で手を結ぶ、いわゆる“マル暴”の危険な女刑事だ。夫を謎の死で亡くして以来、目的のためには手段を選ばない独自の捜査で事件を解決し、高い成果を上げている彼女は、自死として処理された夫の死の真相を追いながら、裏社会に足を踏み入れていく。

小島が演じるのは、フィリピン・マニラ出身の殺し屋で、卓越した身体能力を持つグラニソ。新宿署管轄のエリアを中心に活動する半グレ集団・“東京同盟”のメンバーで、組織を裏で操るボスの正体を探る瑛子を殺すよう指令を受ける。また、東京同盟がマニラで違法薬物を製造していた工場の元金庫番で脱走したキタハラという男もターゲットにしているため、キタハラを匿うヤクザ“千波組”とも敵対していく。

本作では、瑛子を中心に警察組織×ヤクザ×半グレ集団たちが繰り広げる本格アクションシーンが見どころの一つとなっているが、小島も黒木とともにトレーニングを積み、映像作品で初の本格対人アクションに挑む。

さらに小島は、フィリピン出身の殺し屋を演じるにあたり、全シーンを通じて英語でのセリフを披露。“フィリピンなまりの英語”を習得するため、トレーナー指導のもとで英会話レッスンも重ねた。英語指導・田中光輔は「フィリピンなまりが入る英語セリフは、すごく特殊なイントネーションになります。英語にあまり触れたことがない人にとっては、通常の発音やニュアンスの違いも区別がつきにくい中で、小島さんの習得スピードには驚くばかりでした」と語っている。なお、小島にとって全編英語での演技も初となる。

あわせて公開された小島演じるグラニソのキャラクタービジュアルには、ビリヤードに興じながらも常に“殺し屋モード”がにじみ出る不気味さ、そして力強くも冷徹な視線を向けながら静かなる狂気を感じさせる表情が写し出されている。

小島健（グラニソ役）コメント出演オファーを受けたときの感想グラニソというキャラクターが濃すぎて、正直、最初は僕にオファーがきたことに驚きしかありませんでした（笑）ですが、お話を聞くうちに自分の中で人生のテーマにもしているダークヒーローを演じさせていただけるということで、すごく撮影が楽しみになりました。

グラニソというキャラクターについてまず、脚本を読ませていただいて、性格を知りました。そこからフィリピン人で、殺し屋で…と色々な要素がグラニソにはあったので、フィリピン出身の方の話し方や、口の動かし方、また表情や目がどうあれば自然に怖さを伴うことができるのかなどを考え演じさせていただきました。

物語の印象、見どころ原作を元にした今回のドラマは、毎秒毎秒目が離せないストーリーになっていると思います。色々な役柄が入り混じるリアルな世界観の作り方や、見応えのあるアクションシーンが見どころだと思います。

アクショントレーニングの成果、撮影に活かせた点自分はアクション経験が0だったので、今回初めて挑戦させていただきました。中でもアクションをする際、撮影当日に動きを変更する時もあり、そういう場合に対応するというのは事前に行なっていたトレーニングが活かせたかと思います。

共演した黒木メイサの印象、ともに撮影した感想アクション練習からご一緒になる機会が多かったのですが、練習から動きがすごく早く、僕もついていけるようにと必死でした。主演が黒木さんだと聞いた後、改めて原作を読み返すとセリフや動きの全てが黒木さんは八神瑛子そのものだと思いました。人柄としてすごく優しい方で、カメラが止まっている時でも気さくにお話ししてくれました。

視聴者の方々へのメッセージAぇ! group の小島健です。普段はアイドルをやらせていただいていますが、今回グラニソというフィリピン人で、英語とタガログ語を話す、殺し屋の役をやらせていただくことになりました。改めて文字にするとすごい役だと思います（笑）自分的にも色々な挑戦をさせていただいたこともあって、小島健の新境地だと思っています。素晴らしい作品に参加させていただいたので、その中でもグラニソというキャラクターが視聴者の皆さんの心に残ると嬉しいです。皆様、八神瑛子をぜひお楽しみに。See you again!!（文＝リアルサウンド編集部）