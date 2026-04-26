柔道・全日本選手権（２６日・日本武道館）――体重無差別で男子日本一を争い、１０月の世界選手権９０キロ級代表同士の決勝で田嶋剛希（パーク２４）が村尾三四郎（ＪＥＳエレベーター）に優勢勝ちし、初優勝を果たした。

９０キロ級を主戦場とする選手の優勝は２０１２年大会の加藤博剛以来。３位は太田彪雅（旭化成）と新井道大（東海大）。昨年優勝の香川大吾（ＡＬＳＯＫ）は３回戦で敗退した。

村尾はまさか…ロサンゼルス五輪に向け、９０キロ級の争いが白熱

劇的な幕切れでの初制覇に、田嶋は涙を流して膝から崩れた。理由は３度目の挑戦で頂点に立ったことだけではない。「村尾選手に勝ったっていうのが自分的には大きくて」。同じ９０キロ級で負け続けていた宿敵を破ったところに、大きな価値と喜びを感じていた。

８分間の決勝は押され気味で進み、最終盤で勝負に出た。足技でけん制しながら相手の左の膝下に潜り込み、鉄壁の村尾から残り１２秒で技ありを奪った。「久々に無我夢中の技が出た」という会心の隅返し。土壇場でひっくり返した。

村尾にはパリ五輪代表の座を奪われ、直近の試合も３連敗中だった。連覇を狙った昨年の世界選手権、昨冬のグランドスラム東京はいずれも決勝で敗戦。「打倒・村尾」を果たすべく、戦法を変えた。この日決めた隅返しも、同じ所属の武岡毅から教わった技だ。

今大会には出場しない予定だったが、村尾が８年ぶりに出ることを知って予選にエントリーした。「（世界選手権、全日本選手権、五輪の）三冠に王手をかけられてうれしい。その壁が村尾選手というのもドラマチックでいい」。２人はともに１０月の世界選手権代表。ロサンゼルス五輪に向け、９０キロ級の争いが熱い。（福井浩介）

たじま・ごうき ２８歳。千葉県出身。東京・国士舘高、筑波大を経て、パーク２４に所属。男子９０キロ級で２０２４年世界選手権を優勝し、２５年は２位。右組み、四段。１メートル７２、９０キロ。

全日本男子・鈴木桂治監督「田嶋選手は隅返しをあの場面で出せる技術と準備が素晴らしかった。（決勝が９０キロ級の対決となったのは）日本柔道は今、９０キロ級が一番強いということ」

世界選手権６６キロ級代表の武岡、初出場で１勝…１２０キロの選手に判定勝ち

世界選手権６６キロ級代表の武岡が、初出場で１勝を挙げた。初戦で１２０キロの羽田野竜輝（旭化成）を相手にスピードを生かして多彩な技を仕掛け、３―０の判定勝ち。３回戦は同１００キロ級代表の新井に有効を奪われて敗れたものの、最後までひるむことなく奮闘した。武岡は「試合中も大歓声が聞こえるぐらいで、１勝の重さが違った。出たことでまた一回り成長できた」と充実した表情だった。

▽準々決勝

田嶋 判定 佐藤和哉（日本製鉄）

太田 崩れけさ固め 小畑大樹（医療法人ひらまつ病院）

村尾 内股 原沢久喜（長府工産）

新井 合わせ技 中野寛太（旭化成）

▽準決勝

田嶋 判 定 太田

村尾 足 車 新井

▽決勝

田嶋 技あり 村尾