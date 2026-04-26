プチプラアイテムを使った、大人世代におすすめの着まわしコーデを2つ紹介します。着用アイテムは「ユニクロ・GU・無印良品」から、品のあるカジュアルコーデが得意なスタイリストの徳永千夏さんがピックアップ。3時のヒロイン・かなでさんもゲストに登場します！

大人の着まわしに使えるプチプラアイテム10着

A：ピンクニット

【写真】「無印良品」で大人の洗練コーデ

スエットのようなデザインのニットは、肌のくすみを飛ばす淡めカラー。ただ着るだけではなく、肩かけや腰に巻いて差し色にしても。コットン混素材なので、軽快な着心地。

・ニット ￥2490（ジーユー）

B：シャツ

インナーに羽織りに、使い勝手のいいシャツ。さわやかなブルーを選ぶとまじめになりすぎず、オンもオフも着まわしやすい。コットン100％ならではのさらっとした肌触り。

・シャツ ￥3990（ユニクロ）

C：シアーブルゾン

羽織るだけで今っぽい印象をかなえる1枚。アウターとしてはもちろん、冷房対策や日よけに、今の時季から夏まで活躍すること必至。ジャストな丈感でスタイルアップにも貢献。

・ブルゾン ￥2990（ジーユー）

D：サロペット

体型をさりげなくカバーしつつ、洒落感もあるサロペットは大人世代に人気上昇中のアイテム。肩のストラップは細めを選ぶと、子どもっぽくならずに着こなしがしやすい。

・サロペット［4月下旬発売予定］￥5990（無印良品／無印良品 銀座）

E：ジャケット＆パンツ

仕事や行事以外のシーンでも着やすいリラックス感のあるサイズのダブルジャケットにセミワイドパンツのセットアップ風。グレーは季節もシーンも問わず、着まわし力抜群。

・ジャケット ￥6990、パンツ ￥3990（ともにユニクロ）

F：Tシャツ

季節の変わり目に1枚あると便利な白Tシャツ。体型を拾いすぎないほどよい厚みで、七分袖を選べば、1枚で着るときに気になる二の腕をカバーしてくれるので安心。

・Tシャツ ￥990（無印良品／無印良品 銀座）

G：スカート

おなか回りすっきり、脚長にも見せてくれるマーメイドシルエットのスカート。歩くたびに揺れる裾がエレガント。春なら優しいカラーと合わせやすいカーキをチョイス。

・スカート ￥3990（ユニクロ）

H：ボーダーカットソー

定番のボーダーは絶妙なピッチの太さで、膨張感なく着こなせるものを選んで。新鮮なイエロー×白は、春らしい華やかさもプラスしてくれて、きれいめにもカジュアルにも。

・ボーダーカットソー ￥2990（無印良品／無印良品 銀座）

I：カーディガン

着こなしのポイントになる鮮やかなグリーンカーディガン。1枚で着たり肩かけしたり、着まわし力もばっちり。これからの季節に欠かせないUVカット機能つき。

・カーディガン ￥2990（ユニクロ）

J：スエットパンツ

トレンドのスエットも、初心者はゆったりしたストレート＆黒を選ぶと使いやすい。ハリ感のある生地で、部屋着やスポーツウェア見えせず、幅広いシーンで大活躍！

・スエットパンツ ￥3990（ユニクロ：シー／ユニクロ）

突然の撮影もOK！ 顔映えニットで旅の思い出も美しく（A＋E＋J）

旅先で“推し”の聖地を偶然見つけて、急遽、写真撮影することになっても大丈夫。パステルピンクのニットは写真映え抜群！ トップスにきれいめカラーが加わると、雰囲気がガラッとチェンジします。

・帽子 ￥4950（ニューエラ） バッグ ￥4990（無印良品／無印良品 銀座） 靴 ￥16940 （ニューバランス／ニューバランスジャパン）ピアス ￥2750、ブレスレット ￥3960（ともにアネモネ／サンポークリエイト）

知的な印象のメガネを選ぶなら、清涼感のあるスタイルで（B＋D＋I）

推し活仲間の、3時のヒロイン・かなでさんとメガネ屋へ。グリーンをポイントにして、ブルーのシャツとグレーのサロペットでこなれ感のある大人のマニッシュコーデに。

“推し”の表情を指先まで見逃さないため、そして少しでもおしゃれな自分でいるためにメガネを新調。これでライブもしっかり見える！ 年齢とともにぼんやりしてきた顔回りをきりっと見せる黒縁に決定！

・バッグ ￥8900（オリエンタルトラフィック／ダブルエー） ピアス ￥2860（アネモネ／サンポークリエイト）

・［かなでさん］ ベスト ￥4290（リブ イン コンフォート）、スカート ￥5220（イディット／ともにフェリシモ）

●ふたりが訪れたのは…Continuer

東京・恵比寿にあるメガネのセレクトショップ。国内外のさまざまなブランドがそろうからこそ、お気に入りの1本が必ず見つかると評判。

https://www.continuer.jp/