【山羊座】週間タロット占い《来週：2026年4月27日〜5月3日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年4月27日〜5月3日）の【山羊座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年4月20日〜4月26日｜総合運＆恋愛運TOP３
『自分の想いが強くならないようにしましょう』
｜総合運｜ ★☆☆☆☆
悩むことが多いのですが、やるべきことや得意なことを自分から避けてしまうようです。コツコツ積み重ねることを怖がらなければ、壁を突破できるでしょう。仕事や公の場では、これまでの自分の成果や恵まれていたことに目を向けます。それをもう一度取り戻すにも積み重ねが必要だと考えましょう。
｜恋愛運｜ ★☆☆☆☆
相手に自分の気持ちをわかって欲しい想いが強くなります。でも、今は繋がりとか一緒にいる時間とかの方を大事にすると良い時なので、それは後々に叶える目標にすると良いでしょう。シングルの方は、ピュアさが取り柄な人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が感情を上手にコントロールできないことがあります。
｜時期｜
4月29日 夢が膨らむ ／ 5月3日 一区切り
｜ラッキーアイテム｜
焼き鳥
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞