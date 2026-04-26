テレビ朝日系「ザワつく！金曜日」が２４日に放送され、タレントの石原良純、長嶋一茂、高嶋ちさ子が出演。サバンナ・高橋茂雄が進行を務めた。

「ロケ弁」の話題で、良純は「弁当って。特にドラマとかだと大変じゃない？スタッフなんか。本当に寒い思いして、ずっと立ってたりして」と切り出した。

つづけて「それで、石原プロが。昔ね、何がすごいかってみんなに言われたかっていうと。『弁当がすごい』って。それプラス石原裕次郎さんのあれで。主演俳優も一番下のＡＤさんも、助監督、そのスタッフも。みんな同じものを食べる。だから、役者だけが１０００円の弁当で他は５００円の弁当じゃなくて、みんな食べさすっていうのが。すごいって言われたのよ」と、石原プロモーション・創業者で俳優の石原裕次郎さんからの教えが長年に渡って継承されてきたことを明かした。

良純は「俺らがロケやっているときにね。昼飯にね…。当時、車両に、携帯がない時代だから無線が付いていたのよ。無線が付いてて。（俳優たち）みんなで昼休み。もうすぐ昼で『たまには弁当じゃないもの食いたい』『そば屋に寄りたいよね』『中華寄りたいよね』って俳優部だけで、けっこう盛り上がったの。それを（無線で）聞いていた渡（哲也）さんがめちゃめちゃ怒って…」と、１９８７年に裕次郎さんが亡くなった後、石原プロモーションの社長を務めた渡哲也さんから大目玉を食らったという。

「（渡さんが）無線にバーって入ってきて『お前ら、何言ってるんだ！（スタッフが）みんな大変な思いをしてんのに、ふざけたこと言ってんじゃねえ！』って。すっげえ怒られた…。（制作チームで）同じ物を食べないでいるっていうことに関して。それは社長の教えだから。めったに渡さんに怒られることなんてなかったんだけど…」と振り返っていた。