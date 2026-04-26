元卓球プロ選手で五輪3大会連続メダルの石川佳純さん（33）が26日、自身のインスタグラムを更新。ハーフマラソンに初挑戦したことを報告した。

石川さんは「高橋尚子杯ぎふ清流ハーフマラソンに参加しました ！初のハーフマラソン、始まる前は不安もあったのですが、完走できて嬉しいです」と明かした。

「選手時代の私にとって走ることは強くなるため、勝つための１つのトレーニングという認識でしたが競技を引退して3年経ち、今は友人と楽しみながらランニングやトレーニングをすることが日課になり、それが楽しくなりました」と、ランニングを楽しんでいるとし、事前の練習は「高橋尚子さん、池田美穂さんにも教えていただき日々楽しくランニング練習が出来ました」と明かした。

そして「お正月から走ったり、仕事終わりに友人と待ち合わせして走ったり、充実した日々でした これからも楽しみながら続けていきます」と、今後の挑戦にも意欲を燃やしていた。

フォロワーからは「佳純ちゃん お疲れ様でした」「いい汗かいて気持ち良さそうですねー」などの反響が寄せられていた。