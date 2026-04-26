『手塚治虫キャラクターズ Sofvi Collection』第5弾は「プルートゥ」＆「鉄腕アトム：火星探検の巻」
ケンエレファントが運営するソフビスタジオ「中空工房（ちゅうくうこうぼう）」より、『手塚治虫キャラクターズ Sofvi Collection』の第5弾として、「プルートゥ」と「鉄腕アトム：火星探検の巻」が2026年8月に販売予定で、先行予約を2026年5月18日（月）PM23：59まで受け付けする。
＞＞＞プルートゥ」＆「鉄腕アトム：火星探検の巻」をチェック！（写真9点）
『手塚治虫キャラクターズ Sofvi Collection』は、手塚プロダクション監修のもと、原作漫画のシーンを立体化。これまでに「アトム大使」や「火の鳥：チロル」などが登場し、シリーズを通してキャラクターの魅力を立体で楽しめる好評なソフビシリーズだ。
手塚治虫が描いた特徴的で優美な曲線を、自社工房「中空工房」で培ったソフビ制作技術と職人の手作業による塗装で再現し、まるで作品から飛び出してきたかのような仕上がりを実現している。
作品を読んでいる方だけが知っている、有名キャラクター達の別の顔を発信し、今再び作品を読んでいただくことを目的としているという。
第5弾となる今回は、漫画『鉄腕アトム』より、アトムの敵として立ちはだかった「プルートゥ」と、同作エピソード ”火星探検の巻” より火星探検隊長を務めている主人公・アトムがソフビになって登場する。
作中最強クラスの呼び声高い「プルートゥ」の威圧感をそのまま再現。
一方の「鉄腕アトム：火星探検の巻」は初のソフビ化で、帽子は着脱式と左手は稼働する仕様に。
そして本製品をケンエレファント公式オンラインストアおよび直営店舗（VINYL、ケンエレブンシツ、ケンエレスタンドほか）で購入した方には、特典として「ピックアップシーンの特製アクリルキーホルダー」が1点プレゼントされる。
アクリルキーホルダーは、ご購入いただいたキャラクターに対応したデザインで、無くなり次第、配布終了となるのでご注意を。デザインの詳細は、追って中空工房の公式SNSにて公開される。
（C）Tezuka Productions
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『手塚治虫キャラクターズ Sofvi Collection』は、手塚プロダクション監修のもと、原作漫画のシーンを立体化。これまでに「アトム大使」や「火の鳥：チロル」などが登場し、シリーズを通してキャラクターの魅力を立体で楽しめる好評なソフビシリーズだ。
作品を読んでいる方だけが知っている、有名キャラクター達の別の顔を発信し、今再び作品を読んでいただくことを目的としているという。
第5弾となる今回は、漫画『鉄腕アトム』より、アトムの敵として立ちはだかった「プルートゥ」と、同作エピソード ”火星探検の巻” より火星探検隊長を務めている主人公・アトムがソフビになって登場する。
作中最強クラスの呼び声高い「プルートゥ」の威圧感をそのまま再現。
一方の「鉄腕アトム：火星探検の巻」は初のソフビ化で、帽子は着脱式と左手は稼働する仕様に。
そして本製品をケンエレファント公式オンラインストアおよび直営店舗（VINYL、ケンエレブンシツ、ケンエレスタンドほか）で購入した方には、特典として「ピックアップシーンの特製アクリルキーホルダー」が1点プレゼントされる。
アクリルキーホルダーは、ご購入いただいたキャラクターに対応したデザインで、無くなり次第、配布終了となるのでご注意を。デザインの詳細は、追って中空工房の公式SNSにて公開される。
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