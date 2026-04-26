決勝弾の直後、スタンドに入り喜び合ったマルシーニョと宮城（赤ビブス）。(C)SOCCER DIGEST

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　本人も思わぬ形で“祝福の代償”を支払うことになった。

　川崎フロンターレは４月25日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST第12節でジェフユナイテッド千葉とホームで対戦し、２−１で勝利を収めた。

　ドラマが生まれたのは１−１で迎えた終了間際の89分。FWマルシーニョが値千金の決勝弾を突き刺すと、そのまま観客席へ一直線。柵を越えてスタンドに入り、妻や娘と抱き合いながら喜びを爆発させた。

　この歓喜の輪に、思わず飛び込んだのがMF宮城天だった。63分にマルシーニョと交代していた宮城も、遅れてスタンドに入り、ともに勝利を分かち合う。しかしこの“珍事”には代償が伴う。主審はスタンドに入った両者にイエローカードを提示した。
 
　宮城にとっては予想外の警告だったようだ。試合後、当該シーンについてこう振り返っている。

「（マルシーニョが）普通に喜んで入って行ったので、入っていいのかなと思って、入りました。イエローカードをもらったのは認識不足（笑）。結構長い間いるけど、あそこ（スタンド）に入ったらカードもらうんだなと。でもそうですね、一緒に喜べて良かったです」

　さらにマルシーニョとの関係については、「2021年からマルちゃんと一緒ですし、僕も長いので、ライバルではありますけど、（ゴールが）うれしかったんです」と笑顔で語った。

　勝点３をもたらした劇的ゴールと、思わぬ“おまけ”のイエローカード。記憶に残るワンシーンとなった。

取材・文●手塚集斗（サッカーダイジェストWeb編集部）

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