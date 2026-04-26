「入っていいのかなと…」Jリーグで珍事。川崎MFが得点者を“スタンドで祝福”、本人もまさかの警告「認識不足でした」
本人も思わぬ形で“祝福の代償”を支払うことになった。
川崎フロンターレは４月25日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST第12節でジェフユナイテッド千葉とホームで対戦し、２−１で勝利を収めた。
ドラマが生まれたのは１−１で迎えた終了間際の89分。FWマルシーニョが値千金の決勝弾を突き刺すと、そのまま観客席へ一直線。柵を越えてスタンドに入り、妻や娘と抱き合いながら喜びを爆発させた。
この歓喜の輪に、思わず飛び込んだのがMF宮城天だった。63分にマルシーニョと交代していた宮城も、遅れてスタンドに入り、ともに勝利を分かち合う。しかしこの“珍事”には代償が伴う。主審はスタンドに入った両者にイエローカードを提示した。
宮城にとっては予想外の警告だったようだ。試合後、当該シーンについてこう振り返っている。
「（マルシーニョが）普通に喜んで入って行ったので、入っていいのかなと思って、入りました。イエローカードをもらったのは認識不足（笑）。結構長い間いるけど、あそこ（スタンド）に入ったらカードもらうんだなと。でもそうですね、一緒に喜べて良かったです」
さらにマルシーニョとの関係については、「2021年からマルちゃんと一緒ですし、僕も長いので、ライバルではありますけど、（ゴールが）うれしかったんです」と笑顔で語った。
勝点３をもたらした劇的ゴールと、思わぬ“おまけ”のイエローカード。記憶に残るワンシーンとなった。
取材・文●手塚集斗（サッカーダイジェストWeb編集部）
【動画】どこに行くの、マルシーニョ!? 得点後、スタンドで歓喜を分かち合う！
川崎フロンターレは４月25日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST第12節でジェフユナイテッド千葉とホームで対戦し、２−１で勝利を収めた。
ドラマが生まれたのは１−１で迎えた終了間際の89分。FWマルシーニョが値千金の決勝弾を突き刺すと、そのまま観客席へ一直線。柵を越えてスタンドに入り、妻や娘と抱き合いながら喜びを爆発させた。
宮城にとっては予想外の警告だったようだ。試合後、当該シーンについてこう振り返っている。
「（マルシーニョが）普通に喜んで入って行ったので、入っていいのかなと思って、入りました。イエローカードをもらったのは認識不足（笑）。結構長い間いるけど、あそこ（スタンド）に入ったらカードもらうんだなと。でもそうですね、一緒に喜べて良かったです」
さらにマルシーニョとの関係については、「2021年からマルちゃんと一緒ですし、僕も長いので、ライバルではありますけど、（ゴールが）うれしかったんです」と笑顔で語った。
勝点３をもたらした劇的ゴールと、思わぬ“おまけ”のイエローカード。記憶に残るワンシーンとなった。
取材・文●手塚集斗（サッカーダイジェストWeb編集部）
【動画】どこに行くの、マルシーニョ!? 得点後、スタンドで歓喜を分かち合う！