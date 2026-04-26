LE SSERAFIMウンチェ、チューブトップ×ショーパンで圧巻スタイル披露「腹筋が綺麗すぎる」「美脚に釘付け」と反響
【モデルプレス＝2026/04/26】5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のHONG EUNCHAE（ホン・ウンチェ）が4月25日、自身のInstagramを更新。チューブトップとショートパンツの衣装ショットを公開した。
【写真】19歳K-POP美女「異次元のスタイル」美脚＆ウエスト際立つ大胆衣装姿
ウンチェは黒いチューブトップとショートパンツに光沢のある素材の赤いショートジャケットを羽織った衣装ショットを公開。引き締まった美しいウエストとスラリとした美しい脚を見せている。
この投稿に、ファンからは「腹筋が綺麗すぎる」「異次元のスタイル」「美脚に釘付け」「ずっと見ていたくなる美しさ」「ビジュ最強」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】19歳K-POP美女「異次元のスタイル」美脚＆ウエスト際立つ大胆衣装姿
◆ホン・ウンチェ、美スタイル際立つ衣装ショット公開
ウンチェは黒いチューブトップとショートパンツに光沢のある素材の赤いショートジャケットを羽織った衣装ショットを公開。引き締まった美しいウエストとスラリとした美しい脚を見せている。
◆ホン・ウンチェの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「腹筋が綺麗すぎる」「異次元のスタイル」「美脚に釘付け」「ずっと見ていたくなる美しさ」「ビジュ最強」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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