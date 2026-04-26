業者こそ真の勇者!?「勇者しか抜けない」という伝説の剣を抜いた“現場力”が強すぎる【作者に聞く】
【4コマ漫画】津夏なつなさんの「抜けない剣」を読む
「勇者にしか抜けない剣」――そんな王道ファンタジーの設定を、まさかの角度からひっくり返した4コマが話題となっている。津夏なつな(@tunatu727)さんによる作品「抜けない剣」は、作業着姿の“業者”たちが工具と知恵を駆使して剣を引き抜くという、あまりにも現実的すぎるオチが特徴だ。「ゆ、勇者…ですよね」「現場の勇者とも言えなくない」といったツッコミが殺到し、多くの共感と笑いを呼んでいる。
物語の定番である“選ばれし勇者”の存在。しかし本作では、その役割を担うのは工具を手にした作業員たちである。「どう抜くか」にフォーカスした発想について、津夏さんは「“抜けない剣”というのは、4コマ界隈ではメジャーなテーマの一つです。この作品はとにかく『どう抜くか』にフィーチャーしてみました」と語る。
さらに「私の普段の仕事で得た経験が生きました！あらゆる工具を駆使して伝説の剣を抜く方法を仕事中に考えているときは楽しかったです(笑)」と、まさかのリアル経験ベースであることも明かす。勇者の資質とは、筋力でも血筋でもなく、段取りと工具選びなのかもしれない。
■読者のツッコミが止まらない
「勇者じゃなくて業者だった」というコメントに象徴されるように、読者の反応はツッコミの嵐だった。「“あらゆる現場に現れて依頼人の問題を解決していく業者さんは本当にカッコいい”ので、そのことが伝わって何よりです(笑)」と津夏さん。確かに、どんな現場でも確実に結果を出すその姿は、ある意味で“最強の勇者”といえるかもしれない。ファンタジーを現実で殴りにいくこのギャップが、クセになるおもしろさを生んでいる。
■同じネタでも無限に広がる発想力
「勇者にしか抜けない剣」というテーマについては、実は複数のパターンを描いているという津夏さん。「読者の皆さんからいただいたコメントを参考にネタを思いつくことがよくありますので、同じテーマでもいろんなアプローチができておもしろいなと思います。」定番ネタだからこそ、切り口ひとつでまったく違う笑いが生まれる。その柔軟な発想こそが、4コマの醍醐味である。
伝説の剣も、現場にかかればただの“作業案件”になるのかもしれない。そう思わせる本作は、ファンタジー好きにも現場好きにも刺さる一作である。
取材協力：津夏なつな(＠tunatu727)
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