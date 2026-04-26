ケンタッキーダービー枠順確定 1930年以降、唯一の未勝利ゲート17番はUAE調教馬シックススピード
JRAが馬券を発売する米クラシック3冠第1ラウンド「第152回ケンタッキーダービー」（5月2日、チャーチルダウンズ、ダート2000メートル）の出走馬20頭と枠順、モーニングライン（主催者の想定オッズ）が発表された。
日本調教馬は新馬戦から1勝クラス、伏竜Sとデビュー3連勝中のダノンバーボン（牡3＝池添、父マックスフィールド）が7番、UAEダービー覇者ワンダーディーン（牡3＝高柳大、父ディーマジェスティ）は10番に入った。
スターティングゲートが導入された1930年以降、唯一、一頭も勝っていない17番は前走UAEダービー2着でアラブ首長国連邦（UAE）から参戦するシックススピード（牡3＝シーマー、父ノットディスタイム）が入った。
17番は【0・1・2・43】で46頭が出走し、88年フォーティナイナーの2着が最高着順。昨年は馬番4番ロドリゲスが発走2日前に出走を取り消し、馬番18番ソヴリンティがいったん17番に移動した。その後、馬番10番グランデも出走取り消しとなって16番へ。3番人気（JRAオッズ）に支持され、1馬身半差で勝ち切った。
出走馬（馬番とゲート番は同じ、負担重量57キロ）と騎手、モーニングラインは以下の通り。
1 レネゲイド オルティスJr. 5倍
2 アルバス フランコ 31倍
3 イントレピド ベリオス 51倍
4 リトマステスト ガルシア 31倍
5 ライトトゥパーティー エリオット 31倍
6 コマンドメント サエス 7倍
7 ダノンバーボン 西村淳 21倍
8 ソーハッピー スミス 16倍
9 ザプーマ カステリャーノ 11倍
10 ワンダーディーン 坂 井 31倍
11 インクレディボルト J・トーレス 21倍
12 チーフワラビー アルバラード 9倍
13 サイレントタクティック C・トーレス 21倍
14 ポテンテ ヘルナンデス 21倍
15 エマージングマーケット プ ラ 16倍
16 パブロヴィアン マルドナード 31倍
17 シックススピード ヘルナンデスJr. 51倍
18 ファーザーアドゥ ヴェラスケス 7倍
19 ゴールデンテンポ オルティス 31倍
20 フルエフォート ガファリオン 21倍
＜補欠馬＞
21 グレートホワイト アシャール
22 オシェリ ラモス
23 ロブスタ ハラミーヨ
24 コロナデオロ ヘルナンデスJr.