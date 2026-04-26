JRAが馬券を発売する米クラシック3冠第1ラウンド「第152回ケンタッキーダービー」（5月2日、チャーチルダウンズ、ダート2000メートル）の出走馬20頭と枠順、モーニングライン（主催者の想定オッズ）が発表された。

日本調教馬は新馬戦から1勝クラス、伏竜Sとデビュー3連勝中のダノンバーボン（牡3＝池添、父マックスフィールド）が7番、UAEダービー覇者ワンダーディーン（牡3＝高柳大、父ディーマジェスティ）は10番に入った。

スターティングゲートが導入された1930年以降、唯一、一頭も勝っていない17番は前走UAEダービー2着でアラブ首長国連邦（UAE）から参戦するシックススピード（牡3＝シーマー、父ノットディスタイム）が入った。

17番は【0・1・2・43】で46頭が出走し、88年フォーティナイナーの2着が最高着順。昨年は馬番4番ロドリゲスが発走2日前に出走を取り消し、馬番18番ソヴリンティがいったん17番に移動した。その後、馬番10番グランデも出走取り消しとなって16番へ。3番人気（JRAオッズ）に支持され、1馬身半差で勝ち切った。

出走馬（馬番とゲート番は同じ、負担重量57キロ）と騎手、モーニングラインは以下の通り。

1 レネゲイド オルティスJr. 5倍

2 アルバス フランコ 31倍

3 イントレピド ベリオス 51倍

4 リトマステスト ガルシア 31倍

5 ライトトゥパーティー エリオット 31倍

6 コマンドメント サエス 7倍

7 ダノンバーボン 西村淳 21倍

8 ソーハッピー スミス 16倍

9 ザプーマ カステリャーノ 11倍

10 ワンダーディーン 坂 井 31倍

11 インクレディボルト J・トーレス 21倍

12 チーフワラビー アルバラード 9倍

13 サイレントタクティック C・トーレス 21倍

14 ポテンテ ヘルナンデス 21倍

15 エマージングマーケット プ ラ 16倍

16 パブロヴィアン マルドナード 31倍

17 シックススピード ヘルナンデスJr. 51倍

18 ファーザーアドゥ ヴェラスケス 7倍

19 ゴールデンテンポ オルティス 31倍

20 フルエフォート ガファリオン 21倍

＜補欠馬＞

21 グレートホワイト アシャール

22 オシェリ ラモス

23 ロブスタ ハラミーヨ

24 コロナデオロ ヘルナンデスJr.