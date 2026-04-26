男の子の成長が止まって見えるとき、つい「もっと頑張りなさい」と言いたくなる。しかし、その一言が逆効果になりかねないと聞いたら、どうだろうか。男の子には成長の途中で足踏みする「踊り場」の時期があり、そこで否定的な言葉をかけると自己肯定感を損ない、潰れてしまうことがあるという。進学塾VAMOS代表・富永雄輔氏の『男の子の学力の伸ばし方』には、この踊り場を「伸びしろ」に変えるための親の関わり方が具体的に示されている。本連載では、本書の内容から、子どもの計画・理解・反復・習慣のプロセスを体系化した「男の子の特性」に基づく学習法をお伝えしていく。（構成：ダイヤモンド社書籍編集局）

男の子には「踊り場」がある

女の子は一段ずつ着実に階段を上っていくのに対し、男の子の成長には「踊り場」がある。

小学校3年生くらいまでは、女の子のほうが圧倒的に高いところまで上っているように見えるが、この踊り場の時期に、親がやってはいけないことがある。それは否定的な言葉を投げつけることだ。

著者によれば、まだ自己肯定感が十分に育っていない幼い男の子に「そんなことしていたらダメだ」と言えば、それだけで彼らは潰れてしまうという。

踊り場でいつまでも足踏みしている男の子に「そんなことしていたらダメだ」と否定的な言葉を投げつけてはいけません。踊り場での一見ムダな時間は、あとで大きな伸びしろとなる可能性があるからです。（『男の子の学力の伸ばし方』より）

一見ムダに見える停滞期こそ、のちの爆発的な成長に向けた「ため」の時間だと著者は考えている。

ここで焦って叱るのではなく、踊り場の時間を「伸びしろ」として信じて待つ姿勢が重要なのだそうだ。

「できること」だけやらせる戦略

では、踊り場で足踏みしている男の子に、親は具体的になにをすればいいのか。

著者の答えはシンプル。できることしかやらせないのが正解だ。

1学年下の算数の問題でも、漢字の書き取りでもいい。その子なりにできることに着目し、繰り返し解かせる。

簡単なことをどんどんやらせて「できる」と実感させると、それが「自分はほかのこともできる」という根拠のない自信につながっていく。

この「根拠のない自信」が、男の子の成長を後押しする力になるのだ。

同じ問題でも、「できる」と思って挑むのと自信がないまま向かうのでは結果がまるで違う。

受験本番のような緊張する場面で「いつもできているからできる」と思えるかどうかは、日々の小さな成功体験の積み重ねにかかっている。

成功体験は勉強でなくてもいい

本書の興味深い点は、著者が成功体験の範囲を勉強だけに限定していないところだ。鉄棒、跳び箱、縄跳び――なんでもいいと書かれている。

そういった成功体験を手にしたときに、「だったら、なんでもできる」という気にさせてあげると、男の子は面白いように伸びます。（『男の子の学力の伸ばし方』より）

できなかった逆上がりができた。5段しか跳べなかった跳び箱で8段をクリアできた。

そうした身体的な達成感が、勉強への自信にも波及していくのだろう。ジャンルを問わず「できた」を積み重ねることが、男の子の自己肯定感を膨らませるカギになる。

「根拠のない自信」が子どもを強くする

著者は、難関校出身者が東大に合格しやすい理由について、学力だけでなく「メンタルの要素」が大きいと指摘する。

「僕は東大に行ける。だって、これまでもクリアできているんだから」という感覚は、幼い頃からの成功体験の蓄積が生み出すものだという。

根拠がなくても「自分はできる」と信じられる子どもは、困難な場面でも粘り強く取り組めるようになれる。

親の役割は、その根拠なき自信の「種」を、日常のなかで一つひとつ蒔いていくことなのだろう。