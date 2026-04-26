日本リトルリーグ野球協会日本地区責任者・内藤良智氏インタビュー

野球人口の減少が続く今、リトルリーグは何を“旗印”にして、子どもたちを未来へ進ませようとしているのか。米国に本部を置く組織が日本より先を行き続けてきたのには、理由がある。公益財団法人日本リトルリーグ野球協会の日本地区責任者（District Administrator）・内藤良智さんの言葉に、その答えがあった。

放課後の校庭に、子どもたちの声が響いていた。バットを握れば、誰かが集まり、グラブを持てば自然と輪ができた。50年ほど前、内藤さんが子どもだったころ、野球はそういうものだった。特別な場所も、大人の段取りも要らない。土の匂いとともに、野球は日常の中にあった。その光景は今も皆無ではないが、当時と比べれば圧倒的に少なくなった。

「MLBの大谷翔平選手（ドジャース）や鈴木誠也選手（カブス）の活躍で、リトルリーグをやらせてみたいと思う保護者の方も増えてきました。幼稚園児や小学生の子どもたちの野球人口は、緩やかにですが増えています」

ただ、楽観視はしていない。著しく増えているわけではなく、減少傾向を何とか食い止めている――。それが正確な表現だった。昭和の時代は多くの子どもが野球をしていたが今は違う。スポーツの選択肢が増え、家庭の目線も多様化した。「その中で野球を選んでいただける環境を作っていくことが大事」と内藤さんは言い切る。

ウィリアムズポートという「聖地」が子どもを変える

リトルリーグには、際立った“武器”がある。米国のペンシルベニア州ウィリアムズポートで毎年開催されるリトルリーグ・ワールドシリーズだ。内外野は天然芝。その会場はMLBのワールドシリーズと同じように感じる素晴らしい舞台。米スポーツ専門局のESPNが全試合を生中継し、世界から代表チームが集う。3年前に実際に足を運んだ内藤さんは、その光景に目を見張った。

「日本の小学生の野球であそこまで環境整備された場所はない、と思いました。あの舞台を体験するだけで、モチベーションが飛躍的に変わります」

大谷は岩手・水沢リーグの出身。内藤さんの長男と同世代だった鈴木は東京・荒川リーグで腕を磨き、練習試合で何度も対戦した。「当時から世界を見て練習していたなと、身近で感じていました」。松坂大輔氏（元西武、レッドソックスなど）、清宮幸太郎内野手（日本ハム）らもリトルリーグの経験者だ。目指すべき舞台が明確にあるということ――。そこにリトルリーグの力の源泉がある。

その舞台を目指すためのルールも、国際基準に沿っている。日本の学校は4月始まりだが、リトルリーグは米国の学校制度に合わせ、9月から翌8月末を「リトル年齢」として適用する。中学1年生でも9月以降生まれであれば、メジャー部門でのプレーが可能だ。

「日本にいると不思議に感じる方が多いのですが、これは国際基準です。WBSC（世界野球ソフトボール連盟）のU-12やU-15も国際年齢基準で運用されている。日本でも学年単位という考え方を見直す時期に来ています」

世界の舞台に出ていくための土台を、子どものうちから整える。それがリトルリーグの一貫した姿勢だ。

球数制限が生んだ「6人のエース」という発想

その姿勢が最も色濃く表れるのは、投手の球数制限だ。リトルリーグはおよそ20年前からこの取り組みを徹底してきた。11〜12歳（リトル年齢）の1日の最大投球数は85球。一定数を超えた選手には翌日から中4日の登板を禁じる「休養日規定」が厳格に設けられている。

「回数で制限しても球数は制限できません。120球以上投げさせて翌日1日休ませても、疲労は相当残るはずです」

ルール導入当初、内藤さんは戸惑った側だった。「日本的な正しい投げ方でベンチが管理しているのだから、そこまで言わないでよって思っていましたね」と苦笑いしながら振り返る。しかし、このルールが生んだものは大きかった。特定のエースに頼れない設計が、チームを変えた。

「トーナメントを勝ち上がるには、少なくとも6人の投球可能な投手が必要です。1人のエースで4番に依存しない。そこからさまざまな選手にチャンスが生まれ、二刀流的な選手の育成にもつながっています」

選手の育て方だけでなく、指導者自身の在り方も問われる。グラウンドで子どもに向けられる言葉の問題は、少年野球の世界で長く指摘されながら、今も完全には消えていない。内藤さんが特に目を向けるのは、保護者がコーチとしてベンチに入るケースだ。

「自分の子どもだから怒鳴っても構わないだろうという感覚で、過剰に厳しくなってしまう。見苦しい限りというケースが、やはりある」と顔をしかめる。全国大会レベルでは改善が進む一方、地方連盟の大会ではいまだそうした場面が散見される。だからこそ、指導者研修が重要になる。

その研修も、国際基準で動いている。米国にある国際本部から配信される「ダイヤモンドリーダー」プログラムを受講・合格しなければ、監督・コーチとしてベンチに入れない。さらに子ども虐待防止のeラーニングも必須で、一対一での個室対応の禁止、異性・同性に関わらず、指導者（大人）による選手への不適切な接触の禁止といった行動規範が明文化されている。

「米国は野球の技術を教える前に、まず人としてのあるべき姿、リーダーとして選手たちを導く方向性を大切にします。日本より5年、10年先に行っていると感じます」

内藤さんはそう語り、少し遠くを見るような表情を見せた。球数制限も、指導者の行動規範も、ウィリアムズポートという世界への入口も……。日本がようやく議論を始めたころ、リトルリーグではすでにルールとして動いていた。米国に本部を置くからこそ、常に一歩先にいられた。そしてこれからも、リトルリーグは同じ場所から日本の子どもたちの未来を照らし続ける。（楢崎豊 / Yutaka Narasaki）