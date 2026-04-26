博多華丸・大吉が、ただただ食べたい丼と麺を探し求める街ブラ番組『華丸丼と大吉麺』

©️ABCテレビ

26日（日）は山里亮太をゲストに迎え、ラーメン三昧の1時間スペシャルをお届けする。丼麺探しの舞台となるのは、多摩川の自然と、おしゃれで洗練された街並みが共存する“ニコタマ”こと二子玉川（フタコタマガワ）。個性的なラーメン店が中心地に集まる、知る人ぞ知るラーメン激戦区だ。

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３人が歩き出すとすぐに、博多ラーメン「博多濃麻呂」や町中華「久華」など、丼麺の匂いがするお店に立て続けに遭遇する。大吉が「今日はほぼ麺じゃないの？」と提案すると、華丸が「今日麺？うわー！米が食べたかった」と天邪鬼モードを発動。すると山里が「あ、中華屋さんならチャーハンがあるじゃないですか」と、後輩らしく間をとりなした。

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今回は、芸能界屈指のラーメン通で、当番組の「スペシャルナビゲーター」および「CEO」に就任（？）したという噂の勝俣州和が、ナレーションに緊急参加。二子玉川は勝俣が最も注目しているラーメン激アツスポットとのことで、3人がロケで拾いきれなかったラーメン情報を、勝俣と中野がナレーションブースからたっぷりお届けする。

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いつものように「とりあえず（街を）一周」モードの華大に。ニンニクマー油の「いっせいラーメン」を経て、３人の目が釘付けになったのは提灯に書かれた「鮎ラーメン」の文字！ どんなラーメンなのか、店先でああだこうだとイメージを膨らませていると、店内からお店の方が対応してくださった。なんと、昼営業は「鮎涼ラーメン」という冷たいつけ麺のみの提供だという。候補としてキープし、再び歩き出す。

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アジア料理店「Asian Cafe & Diner Vivid Ajia」のトムヤムクンラーメンやフォーにも惹かれつつ、捜索は「２周目」へ突入。道中で山里家の外食事情を聞き取りしながら、ここまでに出合った５つの候補店から、協議の末に最初の麺を決定した。３人揃って大絶賛のその味を、華丸は「ロケが終わってからもう１回寄ってもいいな」とコメントするほど気に入っていた。

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ファースト麺を食べ終えた３人は、セカンド麺の捜索を再開。行列ができているお店は、名物・白胡麻担々麺が人気の「玉春」だ。華丸が「担々したいねえ」とそそられ、居酒屋「鳥貴族」をきっかけにドラマ「ゆとりですがなにか」の話に花が咲き、つけ麺の名店「麺屋みちしるべ」をチェックする。話し合いの末に決定したセカンド麺の店を訪問すると、なんと満席！ ３人は席が空くまでビールで休憩することに。「麺でも丼でもないですけど…」と戸惑う山里に、大吉がこの番組独特の流儀を説いた。

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山里と華大の共通点は、月曜日から金曜日まで毎朝生放送に出演していること。なかなか海外旅行に行けないという話から、山里が近年海外で取り組んでいるある活動が明かされる。大吉が「なんでこの番組で言うの？もっと大きな番組で…」と驚いた、知られざるエピソードにご注目を。そして挑んだセカンド麺は、少食おじさんたちが自分たちでも驚くほどペロリと完食！ 「おいしかった」「完璧な流れでしたね」「無駄がなかった」と締めくくる、満足度の高い二子玉編。「ラーメンを愛する勝俣激推し！二子玉の名店」もお見逃しなく。

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『華丸丼と大吉麺』は、ＡＢＣテレビ・テレビ朝日系列全国ネットで毎週日曜ごご1時25分放送。26日(日)の1時間スペシャルは、ひる１２時５５分から。TVerでも無料配信。