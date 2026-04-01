プレミアリーグ 25/26の第34節 ウェストハムとエバートンの試合が、4月25日23:00にロンドン・スタジアムにて行われた。

ウェストハムはバレンティン・カステジャーノス（FW）、パブロ（FW）、クライセンチオ・サマービル（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するエバートンはティエルノ・バリー（FW）、イリマン・ヌジャイ（FW）、キアナン・デューズバリーホール（MF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

51分に試合が動く。ウェストハムのジャロッド・ボーウェン（FW）のアシストからトマーシュ・ソーチェク（MF）がヘディングシュートを決めてウェストハムが先制。

65分、エバートンは同時に2人を交代。ジェイク・オブライエン（DF）、ドワイト・マクニール（MF）に代わりティム・イロエグブナム（MF）、タイリクエ・ジョージ（MF）がピッチに入る。

79分、ウェストハムが選手交代を行う。バレンティン・カステジャーノス（FW）からフレディ・ポッツ（MF）に交代した。

81分、ウェストハムが選手交代を行う。パブロ（FW）からカラム・ウィルソン（FW）に交代した。

86分、エバートンが選手交代を行う。イドリサ・ゲイ（MF）からカルロス・アルカラス（MF）に交代した。

後半終了間際の88分エバートンが同点に追いつく。ジェームズ・ターコウスキ（DF）のアシストからキアナン・デューズバリーホール（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

しかし、90+2分ウェストハムが逆転。ジャロッド・ボーウェン（FW）のアシストからカラム・ウィルソン（FW）がゴールを決めて2-1と逆転する。

その後もウェストハムの選手交代が行われたが

ここで後半終了。2-1で延長戦に突入した。

そのまま試合終了。ウェストハムが2-1で勝利した。

なお、ウェストハムは70分にバレンティン・カステジャーノス（FW）、90+7分にカラム・ウィルソン（FW）、90+7分にアクセル・ディサシ（DF）に、またエバートンは38分にジェイク・オブライエン（DF）、47分にジェームズ・ターコウスキ（DF）、63分にジェームズ・ガーナー（MF）、90+9分にカルロス・アルカラス（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-04-26 01:10:16 更新