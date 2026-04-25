中国・タイ外相協議メカニズム第3回会合が開催

王毅外交部長は4月24日、バンコクでタイのシハサック副首相兼外相との中国・タイ外相協議メカニズム第3回会合に臨みました。

王部長は、「中国はタイの新政権が国民を率いて、自国の国情に沿った発展の道を歩み、より安定し、より繁栄し、より持続可能な中国・タイ運命共同体の構築を推進することを支持する」と述べました。

王部長はまた、「タイとカンボジアが自制と包容を示し、対話の環境を整え、停戦状態を定着させ、2国間の接触を回復し、早期に国境紛争を解決して、平和で安定した環境を維持するよう希望する。タイとカンボジアの共通の友人として、中国は両国が再び信頼関係を構築し、関係を改善するためのプラットフォームを引き続き提供していきたい」と語りました。

シハサック氏は、「タイは中国とのハイレベルな交流を強化し、連結性の強化、経済・貿易、オンライン賭博と特殊詐欺の取り締まりなど、さまざまな分野における全面的な協力を深め、タイ・中国運命共同体の構築を絶え間なく前進させていきたい」と述べた上で、「タイとカンボジアの国境紛争の調停において、中国が積極的に和解を呼びかけ、話し合いを促したことに感謝し、中国が引き続き建設的な役割を果たすことを期待している」と表明しました。

双方はこのほか、瀾滄江・メコン川協力や東アジア協力などについても意見を交換しました。（提供/CGTN Japanese）