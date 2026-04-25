プレミアリーグ 25/26の第34節 フラムとアストンビラの試合が、4月25日20:30にクレーブン・コテージにて行われた。

フラムはラウル・ヒメネス（FW）、サムエル・チュクウェゼ（MF）、エミール・スミスロウ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアストンビラはオリー・ワトキンス（FW）、エミリアーノ・ブエンディア（MF）、モーガン・ロジャース（FW）らが先発に名を連ねた。

前半終了間際にスコアが動く。43分に試合が動く。フラムのライアン・セセニョン（MF）がゴールを決めてフラムが先制。

ここで前半が終了。1-0とフラムがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、

ここで後半終了。1-0で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、フラムが1-0で勝利した。

なお、フラムは46分にティモシー・カスターニュ（DF）、90+1分にハリー・ウィルソン（FW）に、またアストンビラは49分にパウ・トレス（DF）、90+4分にドゥグラス・ルイス（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-04-25 22:30:09 更新