アジア・チャンピオンズリーグエリート（ＡＣＬＥ）で決勝に進出した町田は２５日（日本時間２６日未明）、初出場初優勝をかけて前回大会王者のアルアハリ（サウジアラビア）と対戦する。

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２００２〜０３年シーズンに前身のＡＣＬが始まってから、Ｊリーグ勢の決勝進出は２３大会中９回目。今回の町田で日本勢が４大会連続で決勝進出していることから、Ｊリーグのレベルの高さがうかがえるだろう。

過去に決勝進出したのべ８チームのうち、そのまま頂点まで上り詰めたのは５チーム。浦和が３回（０７、１７、２２年）、Ｇ大阪（０８年）と鹿島（１８年）はそれぞれ１回ずつ優勝を成し遂げている。一方で、過去２大会は横浜ＦＭと川崎がそれぞれ決勝で涙をのんでいる。

前身のＡＣＬではホーム＆アウェー方式が採用されていたが、ＡＣＬＥでは集中開催地で一発勝負。１８年に鹿島で優勝を経験したＤＦ昌子源も「同じ大会の名前がついているだけで別大会だと思っている」と話す。資金力の差、大アウェーの環境等、不利な条件はそろうが、一発勝負のため、実力差を覆す可能性も大きく秘める。町田が、日本勢“三度目の正直”を果たすか注目だ。

◆過去の日本勢決勝

▽２００７年 浦和３―１セパハン（１―１、２―０）

ＧＫ都築龍太 ＤＦ坪井慶介、田中マルクス闘莉王、堀之内聖 ＭＦポンテ、鈴木啓太、平川忠亮、長谷部誠、阿部勇樹 ＦＷ永井雄一郎、ワシントン

▽２００８年 Ｇ大阪５―０アデレード・ユナイテッド（３―０、２―０）

ＧＫ藤ケ谷陽介 ＤＦ中沢聡太、山口智、加地亮 ＭＦ遠藤保仁、二川孝広、安田理大、佐々木勇人、明神智和、橋本英郎 ＦＷルーカス

▽２０１７年 浦和２―１アルヒラル（１―１、１―０）

ＧＫ西川周作 ＤＦ宇賀神友弥、槙野智章、遠藤航、阿部勇樹 ＭＦラファエル・シルバ、武藤雄樹、柏木陽介、青木拓矢 ＦＷ長沢和輝、興梠慎三

▽２０１８年 鹿島２―０ペルセポリス（２―０、０―０）

ＧＫ権純泰（クォン・スンテ） ＤＦ昌子源、山本脩斗、西大伍、鄭昇ヒョン（チョン・スンヒョン） ＭＦレオシルバ、土居聖真、三竿健斗、安部裕葵 ＦＷ鈴木優磨、セルジーニョ

▽２０１９年 アルヒラル３―０浦和（１―０、２―０）

ＧＫ西川周作 ＤＦ鈴木大輔、槙野智章、岩波拓也 ＭＦエベルトン、青木拓矢、橋岡大樹、関根貴大 ＦＷ長沢和輝、ファブリシオ、興梠慎三

▽２０２２年 浦和２―１アルヒラル（１―１、１―０）

ＧＫ西川周作 ＤＦ明本孝広、ホイブラーテン、ショルツ、酒井宏樹 ＭＦ岩尾憲、伊藤敦樹、関根貴大、小泉佳穂、大久保智明 ＦＷ興梠慎三

▽２０２３〜２４年 アルアイン６―３横浜ＦＭ（１―２、５―１）

ＧＫポープ・ウィリアム ＤＦ永戸勝也、畠中槙之輔、上島拓巳、松原健 ＭＦ喜田拓也、植中朝日、渡辺皓太 ＦＷエウベル、アンデルソンロペス、ヤンマテウス

▽２０２４〜２５年 アルアハリ２―０川崎

ＧＫ山口瑠伊 ＤＦ三浦颯太、丸山祐市、高井幸大、佐々木旭 ＭＦ山本悠樹、河原創、脇坂泰斗 ＦＷマルシーニョ、エリソン、家長昭博

※ホーム＆アウェー方式の大会の先発は第２戦時を記載。