猫が「愛情不足」を感じているときの5つのサイン

1.過剰な毛づくろい

猫にとって毛づくろいは体を清潔にするだけでなく、心を落ち着かせるための大切な行動です。

しかし、愛情不足によるストレスを感じると、自分を安心させようとするあまり、執拗に同じ場所をなめ続けてしまうことがあります。特にお腹や足などを、毛が抜けて皮膚が見えてしまうほど舐め壊してしまう場合は注意が必要です。

これは自分の体を傷つけてでも不安を和らげようとしている状態である可能性があり、その場合は早急な心のケアが必要になります。

2.わざと困ることをする

飼い主の気を引くために、あえて怒られるような行動をすることがあります。机の上の物をわざと落としたり、決まった場所以外でトイレをしてしまったりするのは、「怒られてもいいから自分を見てほしい」という切実な気持ちの裏返しです。

ここで厳しく叱ってしまうと、猫はさらに傷つき、逆効果になることもあります。困った行動が増えたときは、最近愛猫と向き合う時間が少なくなっていなかったか、自分自身の生活を振り返ってみてください。

3.ずっと後をついてくる

家の中で移動するたびに、ストーカーのように後ろをついて回るのもサインのひとつです。トイレやお風呂の前でずっと待っていたり、足元にまとわりついて歩きにくくさせたりするのは、飼い主がどこかへ行ってしまうのではないかという不安の現れです。

甘えん坊な性格の子もいますが、急に後追いが激しくなった場合は、寂しさが限界に近いかもしれません。

猫は独りでいるのが好きだと思われがちですが、実は飼い主との繋がりをとても重視しています。

4.大きな声で鳴き続ける

普段よりも大きな声で、しつこく鳴き続けることがあります。ご飯やおやつが欲しいわけでもないのに、飼い主の顔を見て鳴き続けるのは、構ってほしいというアピールです。

特に深夜や早朝など、飼い主が寝ている時間に大声で鳴くのは、寂しさからくる不安が強まっている証拠です。

鳴き声に対して無視をし続けると、猫はさらに大きな声で鳴くようになり、お互いにとってストレスの溜まる悪循環に陥ってしまうこともあります。

5.元気がなくなり、隠れる

反対に、目に見えるアピールがなくなるパターンもあります。以前よりもおもちゃに興味を示さなくなったり、狭い場所や暗い場所に隠れて出てこなくなったりする場合は、心がひどく疲れている可能性があります。

これは、ストレスによって心身のエネルギーが低下し、何事にも無関心になっているサインかもしれません。食欲が落ちたり、ずっと寝てばかりいたりする場合も、心の病気が体に影響を与えているかも…。

静かにしているからと安心せず、そっと寄り添ってあげることが大切です。

サインを放置してはいけない理由

猫の「寂しい」というサインを「いつか治るだろう」と放っておくのはとても危険です。猫は我慢強い動物ですが、ストレスが限界を超えると心だけでなく体にも大きなダメージを受けます。

まず、ストレスによって免疫力が下がり、膀胱炎や皮膚炎といった病気を引き起こしやすくなります。

また、一度壊れてしまった飼い主との信頼関係を修復するには、長い時間がかかります。最悪の場合、人間を怖がるようになったり、攻撃的になったりして、一緒に楽しく暮らすことが難しくなってしまうこともあるのです。

愛猫の寂しさを解消するための方法

1日5分でも「全力」で遊ぶ時間を作る

猫にとって遊びは、狩りの本能を満たす大切な時間です。ただおもちゃを振るのではなく、5分間だけでも良いので、愛猫のことだけを見て全力で遊んであげてください。

獲物が動くような動きを再現してあげると、猫は夢中になり、ストレスを発散できます。満足感を得ることで「飼い主が自分と向き合ってくれた」という安心感が生まれ、寂しさが解消されます。毎日の習慣にすることで、猫の表情もぐんと明るくなるはずです。

名前を呼んで優しく声をかける

家事や仕事で手が離せないときでも、声によるコミュニケーションは可能です。愛猫と目が合ったときや、近くを通ったときに、名前を呼んで優しく話しかけてあげましょう。

「いい子だね」「大好きだよ」といった温かい言葉は、トーンを通じて猫に伝わります。名前を呼ばれることで、猫は自分が認識されていると感じ、孤独感が和らぐのです。

特別なことをしなくても、日常の何気ない声かけの積み重ねが、深い信頼関係を築く土台となるでしょう。

ブラッシングやマッサージで体に触れる

触れ合いによるスキンシップは、猫の心を癒やす特効薬です。嫌がらない範囲で、優しくブラッシングをしてあげたり、顔の周りや耳の付け根などをマッサージしてあげましょう。

肌と肌が触れ合うことで、幸せを感じるホルモンが分泌され、猫も飼い主もリラックスできます。

ただし、しつこく触りすぎると嫌がられることもあるため、猫が気持ちよさそうに目を細めているかどうかを観察しながら、心地よい距離感で接してあげることがポイントです。

生活環境を見直し、安心できる居場所を作る

接し方だけでなく、家の中の環境を整えることも愛情のひとつです。

外の景色が見える窓辺に場所を作ったり、高いところに登れるキャットタワーを設置したりすることで、猫は独りの時間も退屈せずに過ごせるようになります。

また、飼い主の匂いがついたタオルや服を寝床に置いてあげるのも効果的です。大好きな飼い主の匂いに包まれることで、留守番中も安心して過ごすことができます。猫が自分らしく、リラックスできる空間を用意してあげましょう。

まとめ

猫は言葉を使わない分、全身を使って自分の気持ちを伝えています。日々の忙しさに追われていると小さなサインを見逃しがちですが、愛猫の様子をよく観察し、早めに寄り添ってあげることが何よりの解決策です。

特別なプレゼントよりも、飼い主の優しい眼差しと少しの時間が、猫にとっては一番の幸せになりますよ。

(獣医師監修：葛野宗)