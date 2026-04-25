加藤史帆、ミニスカからのぞく美脚ショット公開「韓国ロケに行かせていたき、最新トレンド調査してきました」
元日向坂46の加藤史帆さんは4月23日、自身のInstagramを更新。美脚が際立つショットを披露しました。
【写真】加藤史帆の美脚ショット
また、「韓国ロケに行かせていたき、最新トレンド調査してきました」とも報告。「ぜひチェックしてください」とファンに向けて呼び掛けています。
(文:鎌田 弘)
【写真】加藤史帆の美脚ショット
「ぜひチェックしてください」加藤さんは「CanCam6月号 本日発売です！」とつづり、2枚の写真と1枚の画像を載せています。写真の1枚目では、グレーのジャケットとスカートを着用した姿を披露。ファッション誌『CanCam』（小学館）6月号でのモデルショットのようです。スカートからは白い美脚がすらりと伸び、見る人の目を奪います。
「おばあちゃんになっても旅行行きましょう」19日には「おばあちゃんになっても旅行行きましょう」とつづり、元日向坂46の佐々木久美さんとのツーショットを披露していた加藤さん。香港のディズニーランドを訪れたようで、仲の良さが伝わってくる姿です。興味のある人はチェックしてみてくださいね。
(文:鎌田 弘)