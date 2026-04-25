グラビアアイドルの麻倉瑞希(24)が25日、自身のX(旧ツイッター)を更新。在籍するZEN大学の学園祭「展軸祭」に参加したことを報告した。



【写真】実は「現役女子大生」！学園祭の実行委員もやってます

移動中の車内の自撮りショットとともに「#ニコニコ超会議2026 向かっています！文化祭楽しむぞー！」と投稿。続いて、イメージキャラクターと同じデザインのド派手な法被を羽織り、「我が校の文化祭来たよー！実行委員なので法被着てます」と“臨戦態勢”のショットを披露した。



オンライン大学であるZEN大学は、IT企業のドワンゴと日本財団が設立。麻倉は1期生として2025年から在籍している。今年の大学祭は「リアル」と「オンライン」の2会場が設定され、「リアル」会場はドワンゴの主催するニコニコ動画の一大イベント「ニコニコ超会議2026」幕張メッセ会場で開催された。



麻倉は同級生たちとピースサインで写るスナップショットも公開。グラビアで魅せる妖艶なイメージとは違った雰囲気で学生生活を満喫している様子に、フォロワーからは「楽しんでいきましょう～」「いつにも増して顔が華やか」「めっちゃうらやましい」といった声が寄せられている。



（よろず～ニュース編集部）