「自分の給料だけではアパートでの生活が成り立たない」43歳シングルマザー、年収198万円。貯金200万円の現状
仕事と育児を両立させるため、経済的な支えや親のサポートを頼りに実家で三世代の生活を送るケースも少なくありません。
All About ニュース編集部は、2026年3月25日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。
今回は、静岡県駿東郡長泉町在住・43歳女性のエピソードを紹介します。
【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】
職業：診療所での医療事務
在住：静岡県駿東郡長泉町
家族構成：母親と自分と息子1人
世帯年収：自分198万円、母親200万円
実家の間取り：一軒家4LDK
交際費：5万円
毎月のお小遣い：3000円
毎月の貯金額：1万7000円
貯金総額：200万円
総務省統計局が発表した「家計調査報告 家計収支編（2024年）」によると、35〜59歳女性の1カ月の平均消費支出は18万7円です。そのうち、住居費の平均は2万6543円ですが、家賃などは地域や条件によって差が出てくるので、住居費を除いた15万3464円が回答者の属性に近い平均生活費ということになります。
実家を出るかどうかについては「息子が高校を卒業するタイミングか、母親が亡くなるタイミング」と話しました。
さらに「ひとり親なので、フルタイムで働かざるをえず、残業も多いため」と話してくれました。
続けて「そして、年々過干渉になったり、話し相手にならなければいけない鬱陶しさがあるが、面倒をみてもらっている以上逆らえない」と、親への感謝と“頼らざるを得ない現状”、そして老いゆえの干渉に振り回される、三世代同居ならではの息苦しさをにじませました。
お金に関する悩みでは「いざ母親が亡くなった時に、自分の給料でやっていけるか、リフォームが必要になったり、家を壊すとなった時に賄えるお金があるのか」と、切実な懸念を明かしてくれました。
育児を頼る一方で親の老いと干渉に悩む葛藤も。将来の維持費や自立への不安を抱えつつ、子供の成長や親の状況に合わせた人生の転機を模索しているようです。
※回答者のコメントは原文ママです
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:All About ニュース編集部)
All About ニュース編集部は、2026年3月25日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。
今回は、静岡県駿東郡長泉町在住・43歳女性のエピソードを紹介します。
【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】
回答者のプロフィール＆実家の状況回答者本人：43歳女性
職業：診療所での医療事務
在住：静岡県駿東郡長泉町
家族構成：母親と自分と息子1人
世帯年収：自分198万円、母親200万円
実家の間取り：一軒家4LDK
毎月の生活費や貯金額は？実家に入れている生活費：3万円
交際費：5万円
毎月のお小遣い：3000円
毎月の貯金額：1万7000円
貯金総額：200万円
総務省統計局が発表した「家計調査報告 家計収支編（2024年）」によると、35〜59歳女性の1カ月の平均消費支出は18万7円です。そのうち、住居費の平均は2万6543円ですが、家賃などは地域や条件によって差が出てくるので、住居費を除いた15万3464円が回答者の属性に近い平均生活費ということになります。
実家を出るかどうかについては「息子が高校を卒業するタイミングか、母親が亡くなるタイミング」と話しました。
「自分の給料だけではアパートでの生活が成り立たない」実家暮らしを選んでいる理由を尋ねると「金銭的に自分の給料だけではアパートでの生活が成り立たないのと、子供が小学生なので手がかかり、学童の迎えや、土曜日出勤の際の子供の面倒など、母親に頼っているため」と回答。
さらに「ひとり親なので、フルタイムで働かざるをえず、残業も多いため」と話してくれました。
「話し相手にならなければいけない鬱陶しさがある」実家暮らしで苦労していることを尋ねると、「1人の時間が全く持てない。母も高齢になり、動きが鈍くなっていることを実感。できないことも増えているが、子供の面倒など頼らざるをえない状況」とのこと。
続けて「そして、年々過干渉になったり、話し相手にならなければいけない鬱陶しさがあるが、面倒をみてもらっている以上逆らえない」と、親への感謝と“頼らざるを得ない現状”、そして老いゆえの干渉に振り回される、三世代同居ならではの息苦しさをにじませました。
お金に関する悩みでは「いざ母親が亡くなった時に、自分の給料でやっていけるか、リフォームが必要になったり、家を壊すとなった時に賄えるお金があるのか」と、切実な懸念を明かしてくれました。
育児を頼る一方で親の老いと干渉に悩む葛藤も。将来の維持費や自立への不安を抱えつつ、子供の成長や親の状況に合わせた人生の転機を模索しているようです。
※回答者のコメントは原文ママです
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:All About ニュース編集部)