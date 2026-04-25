ベガルタが破竹の開幕12連勝！ 決勝弾の19歳レフティは意気揚々「ダービーは勝ってなんぼ」
４月25日に開催されたJ２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST-Aの第12節で、ここまで開幕11連勝で首位を走るベガルタ仙台は、４位のモンテディオ山形とホームで対戦。“みちのくダービー”を１−０で制した。
破竹の12連勝を達成した試合で、値千金の決勝点をマークしたのが、81分から途中出場した南創太だ。
85分、右サイドで鎌田大夢のパスを受けると、ドリブルで仕掛けて右足を一閃。鋭いシュートをゴールにねじ込んでみせた。
起用に応えた19歳のレフティは、試合後のフラッシュインタビューで、「10分しかないなか、みんなが繋いでくれたボールを大夢君が最終的にアシストしてくれて、あとは自分の得意な位置だったので、思い切って打ったら入りました」とゴールを振り返った。
さらに、「ダービーは勝ってなんぼなんで。勝利できて最高です」と意気揚々だ。
絶好調のベガルタは次節、29日にザスパ群馬と敵地で相まみえる。南は「目の前の試合に集中して、まずは群馬戦、必ず勝利できるようにまた頑張ります」と意気込んだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ドリブルから右足を一閃！ ベガルタ南の決勝弾！
破竹の12連勝を達成した試合で、値千金の決勝点をマークしたのが、81分から途中出場した南創太だ。
85分、右サイドで鎌田大夢のパスを受けると、ドリブルで仕掛けて右足を一閃。鋭いシュートをゴールにねじ込んでみせた。
さらに、「ダービーは勝ってなんぼなんで。勝利できて最高です」と意気揚々だ。
絶好調のベガルタは次節、29日にザスパ群馬と敵地で相まみえる。南は「目の前の試合に集中して、まずは群馬戦、必ず勝利できるようにまた頑張ります」と意気込んだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ドリブルから右足を一閃！ ベガルタ南の決勝弾！