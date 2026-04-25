2026年に入り、Facebookのタイムラインが異様な光景を呈しています。「ChatGPTは卒業。次はClaude Code（クロード・コード）」「プログラミング不要で最強のAI」「ChatGPTの10倍の実力」。こうした広告が、毎日のように流れてくるのです。

【要注意】「えっ…」 これが「新NISA」で絶対にやってはいけない「6つのNG行為」です！

スーツ姿のビジネスパーソンが悩むイラスト。「AIを使っているつもりでも業務は減っていない」という不安のあおり。あなたも一度は目にしたことがあるのではないでしょうか。

広告が語らないこと

背景には、2024年から2025年にかけてのAIブームの反動があります。多くのビジネスパーソンがChatGPTやGemini（ジェミニ）を導入したものの、「劇的に業務が変わった」という実感を持てませんでした。その焦燥感が「次のツール」の待望層を生み出し、Claude Codeセミナーの広告は、まさにこの層に向けて設計されています。

Claude Codeとは、米国のアンソロピック（Anthropic）社が提供するAIコーディングツールです。ブラウザーでAIとチャットする「Claude.ai」とはまったく別物で、ターミナルという黒い画面上でAIがファイル作成やプログラム実行を自律的に行います。もともとソフトウェアエンジニアのために設計されたものです。

たとえるなら、Claude.aiは「会議室で相談に乗るコンサルタント」、Claude Codeは「常駐して実作業をこなすエンジニア」です。コンサルタントには誰でも相談できますが、常駐エンジニアへの指示には技術用語やシステム構成への理解が欠かせません。

ところが今、このエンジニア向けツールが「プログラミング不要」と銘打たれ、一般のビジネスパーソンに猛烈に売り込まれています。火付け役は「バイブコーディング」という、AIにコードを書かせ、中身を理解せずに雰囲気で指示を出す手法です。

確かにアプリは動きます。しかしエラーが出たとき、セキュリティーに穴があったとき、仕様を変えたいとき、中身を理解していなければ手詰まりになります。セミナーはこの危うさを決して語りません。

セミナーの構造は驚くほど画一的です。無料で集客し、講師がデモで高揚感をあおり、個別相談から数万円〜数十万円の有料スクールへつなげます。プログラミングスクールや仮想通貨で繰り返されてきた古典的手法に過ぎません。

特定商取引法（特商法）に基づく表記を確認すると、マンションの一室から運営する個人事業者も散見されます。最先端のテクノロジー教育をうたいながら、法人格すら持たない事業者が運営しているのです。この矛盾に、広告を見る側はもっと敏感であるべきです。

しかし最大の問題はお金ではありません。有料スクールに入り、結局使いこなせなかった人が抱えるもの、それは「自分はAIを使えない人間だ」という誤った自己認識です。使いこなせなくて当然でしょう。エンジニア向けのツールなのですから。

本来ならClaude.aiで今日から業務を改善できたはずの人が、AIそのものに背を向けてしまう。これこそがセミナーが奪う最大のものにほかなりません。

「期待外れ」の正体はツールではない

あなたが今、仕事で困っていることは何でしょうか。企画書の構成。取引先へのメール文面。報告資料のまとめ方、部下の評価コメント。これらはすべてClaude.aiで対応できます。ブラウザーを開き、日本語で話しかけるだけです。営業資料を作るのに、わざわざ黒い画面に向かう必要がどこにあるのでしょうか。

多くの方がAIに感じている「期待外れ」の正体は、ツールの限界ではありません。指示の設計の問題です。筆者が23冊の本を書く過程で、AIへの指示を何千回と試行錯誤してきた経験から断言します。使いこなせていない人の大半は、ツール選びではなく、質問の精度が足りていないのです。

例えば「企画書を書いて」という指示では当たり障りのない文章が返るのも無理はありません。しかし「私は食品メーカーの営業部長で、来期の新規チャネル開拓について役員会で提案する。競合3社の動向を踏まえ、実行計画と想定リスクを含む企画書の骨子を作ってほしい」と指示すれば、出力はまるで変わります。

なぜなのでしょうか。それは「役割」「目的」「前提条件」「期待するアウトプットの形」が明示されているからです。同じ無料のツールで、違いを生むのは使う側の設計力だけなのです。

セミナー事業者がこの事実に触れないのには理由があります。指示の設計力は、新しいツールを買わなくても身に付くからです。それを知られてしまえば、有料スクールに申し込む理由は消えます。だからこそ彼らは「ツールが足りない」という物語を売り続けるのです。

Claude Codeを否定するつもりは毛頭ありません。Claude.aiという土台を持つ人にとっては、生産性をさらに引き上げる強力な選択肢となり得ます。

ただし順序を間違えてはなりません。本当に必要なのは、新しいツールに飛びつくことではありません。まずはClaude.aiを開き、一つだけ指示を出してみてください。その後、業務で「誰に向けて・何の目的で・どんな成果物を作るのか」を言語化し、AIに指示を出してみましょう。それだけで、出力はまったく別のものになるはずです。

その答えは、セミナーの中にはありません。いま開いているその画面の中にあります。