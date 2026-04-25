お笑いトリオ「ロバート」の秋山竜次（47）が25日放送のフジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜前11・00）にゲスト出演。“朝のバトル”について語った。

秋山は家庭では「朝ごはん担当ではあります。朝ごはんをずっと作っています」と告白。子供について「中1と3歳です」と娘と息子がいると明かした。

MCの「品川庄司」庄司智春が「秋山家では朝のバトルとかない？中学生だったら」と質問すると、秋山は「まだない、大丈夫ですけどねえ」と回答した。

一方で「なんで毎日作るようになったかって言ったら、奥さん側の機嫌がなんとなく…」と秋山。「“寝てていい”って言うんですけれども、なんとなく足音が…。寝ながら気づくんですけれど、ちょっとこの足音、気持ちこもっているんだろうなって」と機嫌が悪いのではと心配になったとした。

「その振動じゃないだろ、本来は」とも話し、庄司と妻でMCの藤本美貴は大笑い。藤本が「朝だったら静かにね、寝てていいっていうんだったらね」と続けると、秋山は「そういうつもりじゃないって言うんだけれど、いやいや、作る作る作るって言って」と振り返った。

「そこからは、何があろうが朝だけは作ろうってしてます」と5年くらい続けていると言い、「レパートリーがないから、仕事帰りにトマト買おうとか、肉系がないなあ冷蔵庫に、とか把握していて。賞味期限とか、全部頭に入っているんで。それを買うようにして帰ってますよ」と胸を張った。