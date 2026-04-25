開催：2026.4.25

会場：オラクル・パーク

結果：[ジャイアンツ] 4 - 9 [マーリンズ]

MLBの試合が25日に行われ、オラクル・パークでジャイアンツとマーリンズが対戦した。

ジャイアンツの先発投手はエイドリアン・ハウザー、対するマーリンズの先発投手はサンディ・アルカンタラで試合は開始した。

1回表、4番 イグゼイビアー・エドワーズ 5球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでマーリンズ得点 SF 0-1 MIA、5番 リアム・ヒックス 5球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでマーリンズ得点 SF 0-3 MIA

2回表、8番 グレアム・ポーリー 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでマーリンズ得点 SF 0-4 MIA

3回表、5番 リアム・ヒックス 初球を打ってレフトへの犠牲フライでマーリンズ得点 SF 0-5 MIA

4回表、9番 コナー・ナービ 2球目を打ってセンターへのスリーランホームランでマーリンズ得点 SF 0-8 MIA

5回裏、8番 ドリュー・ギルバート 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでジャイアンツ得点 SF 1-8 MIA、9番 エリク・ハース 4球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでジャイアンツ得点 SF 2-8 MIA、2番 ルイス・アラエス 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでジャイアンツ得点 SF 3-8 MIA

6回表、3番 オット・ロペス 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでマーリンズ得点 SF 3-9 MIA

8回裏、6番 李政厚 9球目を打ってライトスタンドへのホームランでジャイアンツ得点 SF 4-9 MIA

試合は4対9でマーリンズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はマーリンズのサンディ・アルカンタラで、ここまで3勝2敗0S。負け投手はジャイアンツのエイドリアン・ハウザーで、ここまで0勝3敗0S。

ここまでジャイアンツは11勝15敗で6.5ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区4位。一方マーリンズは13勝13敗で5.5ゲーム差の（ナ・リーグ）東地区2位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-25 14:18:21 更新